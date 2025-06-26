«Лента» закрепляется на Урале

После того как «Лента» закроет анонсированную сделку по покупке сети магазинов, работавших в Челябинске под вывеской «Молния» и Spar, все торговые объекты, возможно, поменяют название. За этот бизнес федеральный ритейлер оценочно мог заплатить более 4 млрд руб. с учетом долга. При текущей высокой ключевой ставке ЦБ приобретать активы на кредитные средства стало крайне сложно во многих отраслях. Однако «Лента» намерена самостоятельно финансировать сделку, поскольку, как говорят эксперты, сейчас она находится в «хорошей финансовой форме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытие магазинов сети Spar (2019 год)

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Закрытие магазинов сети Spar (2019 год)

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

«Лента» сообщила 26 июня о приобретении всего бизнеса ООО «Молл», которое развивает в Челябинской области свою сеть «Молния» и по франшизе магазины Spar. Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба, уточнили в «Ленте». В компании рассчитывают, что покупка позволит ей ускорить достижение цели по выручке в 1 трлн руб. к концу 2025 года. Как заявил “Ъ” совладелец ООО «Молния Финанс» (ей принадлежит вся доля в ООО «Молл») Дмитрий Бухарин, после сделки эти объекты, вероятно, будут работать под брендом «Лента».

Федеральный ритейлер получит в собственность в Челябинской области 49 магазинов формата у дома Spar, 18 супермаркетов и пять гипермаркетов «Молния», а также три распределительных центра.

«Если мы хотели бы дальше развивать этот бизнес, то вкладывались бы в него»,— сообщил “Ъ” господин Бухарин. По его словам, наблюдаемый сейчас на российском рынке продуктового ритейла тренд, когда крупные сети пытаются нарастить долю за счет покупки компании поменьше или послабее, схож с текущей тенденцией в Западной или Восточной Европе.

«Лента» создана в 1993 году, сейчас основной акционер —«Севергрупп» Алексея Мордашова. Это четвертый по выручке продуктовый ритейлер в России. В 2024 году выручка увеличилась на 44,2% год к году, до 883,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 22,463 млрд руб. против убытка в размере 2,63 млрд руб. годом ранее. К концу первого квартала 2025 года у ритейлера более 5,4 тыс. магазинов общей площадью более 2,6 млн кв. м.

ООО «Молл» создана в 2005 году в Челябинске ООО «Молния Финанс», бенефициарами которого являются Игорь Бобин и Дмитрий Бухарин. В 2024 году выручка компании увеличилась на 11,8% год к году, до 20,9 млрд руб., чистая прибыль — на 71%, до 544,1 млн руб.

Сумму сделки по покупке «Лентой» магазинов «Молния» и Spar в Челябинской области стороны не раскрывают. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает ее в 4–5 млрд руб. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов называет сумму в 4,2 млрд руб. с учетом долговой нагрузки, без ее учета — в 2,5 млрд руб. Для «Ленты» это покупка уже готового и стабильного бизнеса в регионе с хорошо развитой логистикой, считает партнер One Story Ольга Сумишевская.

Сейчас заключение сделок M&A крайне затруднено во многих отраслях из-за высокой ключевой ставки ЦБ. При такой конъюнктуре покупать активы способны компании, имеющие свободные средства. Из последних таких сделок на потребительском рынке — покупка медицинской сетью «Мать и дитя» за 8,5 млрд руб. без кредитных средств у ГК «Эксперт» 21 клиники в 13 российских городах (см. “Ъ” от 22 мая).

«"Лента" находится в хорошей финансовой форме: размер ее чистого долга к EBITDA составляет 0,89х, что сравнимо с X5 Group. Это один из низких показателей в сегменте продуктового ритейла»,— говорит Марат Ибрагимов.

Для сравнения: у «Магнита» этот показатель — 1,47х, добавляет аналитик. По его словам, у «Ленты» выше маржинальность — 7,7%, в то время как у Х5 — 6,4%, у «Магнита» — 5,6%. Все это говорит о том, что «Лента» может самостоятельно финансировать текущую сделку и возможные будущие, добавляет господин Ибрагимов.

Ранее «Лента» выкупила сеть «Монетка» из 2,1 тыс. магазинов на Урале и в Западной Сибири (см. “Ъ” от 17 октября 2023 года). Сейчас доля «Ленты» на Урале составляет около 6%, а после закрытия сделки с магазинами «Молния» и Spar в Челябинске этот показатель достигнет 11%. Это приближает «Ленту» к «Магниту», чья доля на этом субрынке сейчас составляет 12,5%, заключает эксперт.

Алина Мигачёва; Виталина Ярховска, Челябинск