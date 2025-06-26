Нос попал в иск

В Краснодаре проходит судебный процесс по иску компании «Волгатранснефть», которая оспаривает приказ и. о. капитана порта Кавказ о передаче правительству Крыма обязанностей по подъему носовой части танкера «Волгонефть-239», затонувшего в декабре 2024 года. Судовладелец утверждает, что готов поднять судно за свой счет, а в случае отстранения «Волгатранснефти» от работ будет утрачено право на страховые выплаты, в том числе за счет международного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Ликвидация последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в ходе процесса в Арбитражном суде Краснодарского края ЗАО «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239», добивается передачи ему прав на организацию работ по подъему носовой части судна, затонувшего в Керченском проливе на глубине около 20 м. В апреле текущего года и. о. капитана морского порта Кавказ Евгений Скорченко направил правительству Крыма требование по удалению затонувшего имущества — носовой части танкера «Волгонефть-239». Передача государственному органу обязанностей по утилизации фрагмента танкера связана с тем, что судовладелец в установленный срок не представил в ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» документацию на подъем судна.

Компания «Волгатранснефть» обратилась в суд с иском об отмене распоряжения и. о. капитана порта, утверждая, что оснований для лишения ее прав на проведение подъемных работ не было.

Представитель судовладельца в ходе судебного слушания пояснил, что причиной задержки при разработке документации стали недобросовестные, по мнению истца, действия Морспасслужбы, проводившей предварительное обследование затонувшего объекта. Судовладелец считает, что в предложениях Морспасслужбы содержится ошибочная рекомендация о подъеме носовой части танкера вместе с оставшимся в резервуарах мазутом.

Такая методика, по мнению ЗАО «Волгатранснефть», создает риски повторного разлива мазута, оставшегося в резервуарах танкера в количестве 878 кубометров. Судовладелец счел невозможным положить в основу своего проекта рекомендации Морспасслужбы и заказал альтернативный проект, что привело к затягиванию сроков разработки документации. Собственный проект ЗАО «Волгатранснефть» предполагает предварительную откачку нефтепродуктов из резервуаров, судовладелец обещает завершить операцию к сентябрю текущего года.

Еще одной причиной, по которой компания «Волгатранснефть» заказала собственный проект подъемных работ, стала стоимость операции, рекомендованная Морспасслужбой, пояснил представитель судовладельца.

Заявленные затраты на операцию превысили 600 млн руб., притом что реальная стоимость работ не превышает 110 млн руб., утверждает судовладелец.

Завышение сметы, по мнению руководства «Волгатранснефти», повлияет на решение страховой компании «Абсолют Страхование» о выплатах. «В случае отстранения судовладельца от работ и реализации планов по смете в размере 600 млн руб. страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения. Это нанесет бюджету РФ ущерб, так как у судовладельца недостаточно собственных средств для покрытия расходов. Отказ в страховой выплате также лишит РФ права на выплаты за счет международного фонда компенсации ущерба от разлива нефти в размере, эквивалентном 15 млрд руб.»,— заявил представитель судовладельца.

Администрация морских портов Азовского моря и исполняющий обязанности капитана порта Кавказ Евгений Скорченко возражали против доводов ЗАО «Волгатранснефть» и просили суд отказать в удовлетворении иска. Следующее слушание пройдет 22 июля.

Анна Перова, Краснодар