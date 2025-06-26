Министерство строительства Курской области возглавил Руслан Герман

С 25 июня временно исполняющим обязанности министра строительства Курской области назначен Руслан Герман. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Курской области Фото: пресс-служба правительства Курской области

Руслан Герман получил образование в Военном инженерно-техническом университете города Санкт-Петербурга по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Позднее обучался в РАНХиГС и в Московской международной высшей школе бизнеса. Да назначения господин Герман работал в сфере строительства и ЖКХ в других регионах.

11 июня по собственному желанию пост врио министра строительства региона покинул Александр Афонин. Статус министра он получил в ноябре 2020 года, а после назначения Александра Хинштейна в область стал врио.

В апреле от должности врио вице-губернатора Курской области был освобожден Константин Поляков.

Ульяна Ларионова