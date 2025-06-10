Врио министра строительства Курской области уходит в отставку

Александр Афонин 11 июня покинет пост врио министра строительства Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона, уточнив, что чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Афонин руководил ведомством с февраля 2022 года

Фото: правительство Курской области Александр Афонин руководил ведомством с февраля 2022 года

Фото: правительство Курской области

Кто возглавит курский минстрой вместо господина Афонина, не уточняется.

Александр Афонин родился в городе Рыльск Курской области в 1971 году. Карьеру начинал в должности директора местной компании «Арсенал». В 2010 году возглавил управление комитета ЖКХ и ТЭК Курской области. В 2012–2021 годах работал в Московской области на руководящих должностях в министерстве строительного комплекса и министерстве сельского хозяйства. Затем до начала 2022 года возглавлял АО «Курское областное ипотечное агентство».

С февраля 2022-го господин Афонин возглавлял комитет строительства Курской области. В ноябре того же года получил статус министра, после назначения Александра Хинштейна врио губернатора стал врио министра.

В конце января врио первого замминистра строительства Курской области была назначена Анна Урусова. До этого она работала замглавы самарского минстроя.

Алина Морозова