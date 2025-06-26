Виктор Орбан приурочил референдум к саммиту Евросоюза

Подавляющее большинство венгров — 95% — выступило против вступления Украины в Евросоюз. Такими итогами с общественностью поделился премьер Венгрии Виктор Орбан, сам же и затеявший консультативный референдум на эту тему. Оппозиция тут же заявила о ненадежности данных, подчеркнув, что участие в опросе приняли всего 600 тыс. граждан, тогда как число избирателей превышает 7,8 млн человек. Но для Виктора Орбана, давно заслужившего репутацию главного противника Киева внутри ЕС, это стало серьезным основанием для оправдания своего нежелания поддержать интеграцию Украины в ЕС на саммите лидеров объединения 26 июня в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Omar Havana / AP Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Omar Havana / AP

«2 миллиона 168 тысяч наших соотечественников проголосовали за то, чтобы не брать на себя риски вступления Украины в ЕС. Это 95% всех действительных голосов»,— написал Виктор Орбан на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) 26 июня. «Сегодня я заявлю от имени более чем 2 миллионов венгров, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский союз»,— добавил он.

Торжество момента не испортил даже тот факт, что обозначенное главой венгерского правительства количество проголосовавших в реальности составляет не самую значительную часть электората.

По официальным данным, в стране насчитывается более чем 7,8 млн человек, имеющих право голоса, и понятно, что большая часть венгров своим избирательным правом не воспользовалась.

Более того, по утверждению лидера венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, на самом деле в голосовании по вопросу поддержки Венгрией вступления Украины в ЕС, проходившем с начала апреля по 20 июня, приняли участие и того меньше — всего 600 тыс. человек. «Это самая низкая явка на подобных консультациях за всю историю»,— написал Петер Мадьяр в социальных сетях.

Главный оппонент властей обратил внимание и на то, что на референдуме разрешалось голосовать не только на избирательных участках, но и дистанционно, по электронной почте, что создало благодатную почву для манипуляций. Эту позицию разделяют и некоторые СМИ. В частности, онлайн-издание Telex написало, что в ходе голосования по интернету один и тот же человек мог спокойно проголосовать несколько раз, используя разные адреса электронной почты.

Впрочем, глава аппарата правительства Венгрии Гергей Гуйяш опроверг эти утверждения, заявив, что напечатанные бюллетени были нотариально заверены и защищены, а электронные голоса, хотя и составили меньшую часть, тщательно проверяются.

Так или иначе, результаты референдума, хотя он и не имеет никакой юридически обязывающей силы, стали отличным подспорьем для Виктора Орбана накануне саммита лидеров ЕС.

В прошлом венгерский премьер, прославившийся в качестве главного противника как приема Украины в ЕС, так и любой помощи Киеву со стороны Брюсселя, будь то финансовая поддержка или поставка вооружений, уже не раз умело использовал формат национальных консультаций, проводимых в виде кампаний с письмами, содержащими наводящие вопросы, для отстаивания своей позиции в Брюсселе. Так, в недавнем прошлом в Венгрии прошли схожие референдумы на темы, по которым Будапешт вступал в жесткий клинч с общеевропейской политикой, например по вопросам прав ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) или по теме поддержки приписываемых ЕС планов по созданию «мигрантских гетто» в Венгрии. На последнем из них 99% избирателей выступили против приема мигрантов, что дало правительству Орбана в 2023 году дополнительный козырь в дискуссиях с Брюсселем.

На то, что и нынешнее голосование по украинской теме было затеяно как показательное выступление для европейцев, указывает время подведения итогов. Их обнародовали как раз под саммит лидеров ЕС 26 июня, на котором тема Украины, как всегда, входит в повестку дня.

Еще одним косвенным подтверждением того, что референдум по теме членства ЕС был нужен Будапешту прежде всего как политический инструмент в споре с ЕС, стали ремарки госсекретаря Венгрии Балажа Хидвеги. По его словам, результаты опроса дают Венгрии карт-бланш выступать против «безрассудного» стремления Украины к членству в ЕС, а также против того, что лидеры самого ЕС относятся к членству Киева как к свершившемуся факту, пренебрегая содержательной политической дискуссией. Такой подход, предупредил господин Хидвеги, не только противоречит интересам Венгрии, но и «ставит под угрозу стабильность ЕС». И поскольку дебаты по поводу заявки Украины на вступление в ЕС усиливаются, позиция Будапешта может вдохновить других выступить против того, чтобы решения в Брюсселе принимались сверху вниз, выразил не то уверенность, не то надежду чиновник администрации Виктора Орбана.

Наталия Портякова