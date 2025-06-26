Путин продлил старообрядцам отсрочку от призыва до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 2030 года отсрочки от призыва для соотечественников из числа старообрядцев, переехавших в Россию на постоянное место жительства. Указ опубликован на портале правовых актов.

Документ вносит изменения в указ президента от 13 апреля 2020 года «О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу». Текущая отсрочка действует с 2020 по 2025 год.

В апреле 2025 года Владимир Путин разрешил старообрядцам, переселяющиеся на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Помимо старообрядцев право на упрощенное гражданство также имеют репатрианты (граждане СССР, родившиеся в РСФСР, граждане РФ, постоянно проживавшие за рубежом по состоянию 24 февраля 2022 года, и др.).

Полина Мотызлевская