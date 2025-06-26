Криштиану Роналду продлил контракт с «Ан-Насром»

Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским футбольным клубом «Ан-Наср», сообщила пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri / Reuters Фото: Ahmed Yosri / Reuters

40-летний Роналду выступает за «Ан-Наср» с 2023 года. За клуб он провел 105 матчей, записав в свой актив 93 гола и 19 результативных передач. 25 июня пост главного тренера команды покинул итальянец Стефано Пиоли.

В 2016 году в составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы. Также он является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Ранее нападающий играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Таисия Орлова