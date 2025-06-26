Омари Тетрадзе останется главным тренером футбольного клуба «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» и 55-летний тренер Омари Тетрадзе подписали контракт до конца сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

Омари Тетрадзе является воспитанником тбилисского футбола, профессиональную карьеру начал в 1987 году. В разное время он играл защитником и полузащитником за местное «Динамо», московское «Динамо», владикавказскую «Аланию», итальянскую «Рому», греческий ПАОК, махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов».

За профессиональные сборные СНГ и России господин Тетрадзе сыграл 40 матчей, в которых забил один гол.

В качестве главного тренера работал в «Анжи», нижегородской «Волге», казахстанских «Жетысу» и «Тоболе», красноярском «Енисее» и грузинском «Сабуртало». 10 декабря 2024 года стал спортивным директором ФК «Уфа», 18 января 2025 года — главным тренером башкирской команды.

Под его руководством «Уфа» заняла 15 место в Первой лиге и избежала вылета во второй дивизион.

Идэль Гумеров