В России втрое увеличится число строителей из КНДР

Количество рабочих из КНДР на российских стройках достигнет 50 тыс. человек к концу года. Это более чем в три раза, чем сейчас. Об этом сообщает помощник председателя совета директоров девелоперской группы Eskadra Павел Беленец.

«Из моего опыта который мы получили в процессе работы с разными мигрантами, они лучшие»,— сказал он на форуме недвижимости «Движение» (цитата по «РИА Новости»). Рабочие из КНДР работают по 12–16 часов в сутки и отдыхают только один день в неделю. В основном они привлекаются к монолитным и фасадным работам, а также к отделке внутренних помещений, отметил господин Беленец.

Eskadra начала свою деятельность в качестве застройщика в 1998 году. Проекты компании сосредоточены в Приморском крае.

По данным «Авито Работы», зимой 2024–2025 годов спрос на кадры в стройиндустрии по всей России вырос в 2,36 раза. Наиболее активно застройщики искали плиточников и отделочников: спрос на них вырос в 3,5 раза, на штукатуров и каменщиков — в 3,3 раза, на кровельщиков — почти в 3 раза, на арматурщиков — на 82%, бетонщиков и монтажников — на 59%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Некому класть кирпичи».