«Cadillac пытается вернуть себе утраченное»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о новой модели марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: General Motors Фото: General Motors

Было время, когда символом роскошного автомобиля служил не Rolls-Royce и не Bentley, а именно Cadillac. Просто упомянутые британские бренды — это что-то особенное, непомерно дорогое и несущее на себе некую печать сословности, присущей всему, что связано с Соединенным Королевством. А Cadillac — это символ успеха, которого ты, скорее всего, добился сам, такая реализованная «американская мечта» на четырех колесах.

Трудно сказать, когда и почему марка утратила свою харизму. Может, это случилось в 90-е, когда из соображений экономии концерн General Motors унифицировал Cadillac с Opel, а последние многие считали плебейской маркой. Во всяком случае, в России в те же 90-е Cadillac уже никак не котировался как престижная машина, его даже почему-то называли «Mercedes-Benz для бедных». Тем не менее марка пытается вернуть себе утраченное, причем перепрыгнув сразу через несколько ступеней в ультралюксовый сегмент.

На днях первому клиенту был передан Cadillac Celestiq. Модель представили еще в 2022 году, серийное производство началось спустя год, но вот до вручения ключей дело дошло только сегодня. Мероприятие состоялось в закрытом частном формате, поэтому о конкретном автомобиле известны только базовые моменты, присущие модели в целом. Это лифтбэк неимоверной длины — 5,5 м — длиннее, чем Escalade. Стоит машина от $350 тыс. Двигатели электрические, по одному на каждую ось. В совокупности силовая установка развивает 664 л. с. и позволяет разогнаться до «сотни» всего за 3,7 с. Пробег на полностью заряженной батарее не очень большой — менее 500 км. Вероятно, дело в том, что много электричества уходит на такие опции комфорта, как автозатемнение огромной стеклянной крыши, обслуживание двух больших мониторов для задних пассажиров или музыкальной установки, которая имеет рекордное количество динамиков — в салоне Cadillac Celestiq их целых 42 штуки.

Дмитрий Гронский