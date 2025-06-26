Компания СИБУР приступила к строительству в Казани производства катализаторов для базовых полимеров, которое станет крупнейшим в России предприятием подобного профиля. Инвестиции только в первый этап проекта составят более 11 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начали строительство крупнейшего в России завода катализаторов

Фото: Пресс-служба СИБУРа В Казани начали строительство крупнейшего в России завода катализаторов

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Первыми будут построены мощности по производству хромовых катализаторов, которые используются на «Казаньоргсинтезе», «ЗапСибНефтехиме» и планируются к применению на Амурском газохимическом комплексе. Завершение строительства и запуск производства ожидается в 2027 году. Всего будет запущено шесть технологических линий.

Вторым этапом планируется строительство производства металлоценовых катализаторов для выпуска особо прочных марок полиэтилена, например, для труб со сроком службы до 100 лет. Технология разработана учеными МГУ и будет применяться на «Нижнекамскнефтехиме».

Объем производства полиэтилена и полипропилена в России и странах СНГ в 2024 году составил 7,9 млн тонн. К 2030 году этот показатель может вырасти более чем вдвое с учетом реализуемых инвестиционных проектов.

Анар Зейналов