Совет стражей Конституции Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает иранское издание YJC со ссылкой на иранских священнослужителей и юристов. Однако для вступления решения в силу закон должен утвердить Высший совет национальной безопасности Ирана.

25 июня парламент Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. По словам председателя иранского парламента Мехди Мохаммади, агентство не выполнило свои обязательства и превратилось в политический инструмент. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что во вторник направил министру иностранных дел Аббасу Аракчи письмо с предложением встретиться, чтобы «проанализировать возможные пути» продолжения инспекций. Он подчеркнул, что международное сообщество «не может позволить себе» приостановку режима инспекций.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран разрешил МАГАТЭ проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов только в мирных целях. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках Соглашения по иранской ядерной программе, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы. С того же времени были ограничены и инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана.

Анастасия Домбицкая