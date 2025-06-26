Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие отечественные продукты доступны компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российская IT-индустрия проходит сейчас через масштабную трансформацию, что вызвано необходимостью импортозамещения ПО и технологической инфраструктуры. Особое внимание уделяется объектам, от которых зависит стабильная работа здравоохранения, энергетики, транспорта, финансов и обороны.

К началу прошлого года две трети (64%) отечественных компаний уже приступили к процессу замещения зарубежных решений, а в государственном секторе только 2% организаций полностью перешли на российские операционные системы и базы данных. В частном секторе этот показатель был еще ниже — всего 1%. Основная причина таких темпов на старте — сложность миграции, необходимость адаптации бизнес-процессов и доработки российских продуктов под специфические задачи предприятий. Между тем время для перехода на отечественные решения строго ограниченно, отметил заместитель руководителя департамента развития и внедрения ГК CSoft Александр Белкин:

«Правительством было принято решение, в соответствии с которым все государственные и значимые корпоративные структуры, включая владельцев объектов критической информационной инфраструктуры, обязаны перевести свои цифровые системы на российский стек технологий до конца 2025 года. Это значит, что в ближайшее время указанные предприятия должны поменять западные операционные системы, офисные приложения, системы виртуализации и облачные платформы СУБД и САПР на отечественные».

В ответ на этот вызов отечественные вендоры ускорили разработку собственных решений. Яркий пример — группа компаний CSoft, которая поставляет на рынок комплексную систему Model Studio CS. Этот программный продукт обеспечивает полный цикл автоматизации проектирования — от концепции до сдачи объекта в эксплуатацию. Недавно Model Studio CS успешно прошла испытания на совместимость с отечественной ОС Astra Linux Special Edition и СУБД Tantor SE, подтвердив свою готовность к работе в импортонезависимой среде.

Александр Леви