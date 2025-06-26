Власти Японии прокомментировали слова Трампа о Хиросиме и Нагасаки
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси не ответил на вопрос, выразит ли японское правительство протест из-за слов президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер сравнил удар по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.
Фото: Sandra Sanders / Reuters
«Основные взгляды Японии на сброс атомных бомб были переданы американской стороне неоднократно, и мы продолжим поддерживать тесную связь»,— сказал господин Хаяси во время пресс-конференции (цитата по Mainichi Shimbun).
Он добавил, что атомные бомбардировки унесли множество жизней и причинили людям страдания. При этом генеральный секретарь подчеркнул, что «оценка исторических событий должна обсуждаться экспертами».
Накануне во время выступления на саммите НАТО американский президент провел аналогию между Ираном и Японией. «Я не хочу приводить в пример Хиросиму, я не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это одно и то же — это положило конец войне»,— отметил он. Замечания господина Трампа вызвали возмущение среди японцев, которые выжили после атомных бомбардировок США, пишет Mainichi Shimbun.
22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп заявлял, что ядерная инфраструктура Исламской Республики в результате была уничтожена.
Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».