Власти Японии прокомментировали слова Трампа о Хиросиме и Нагасаки

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси не ответил на вопрос, выразит ли японское правительство протест из-за слов президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер сравнил удар по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sandra Sanders / Reuters Фото: Sandra Sanders / Reuters

«Основные взгляды Японии на сброс атомных бомб были переданы американской стороне неоднократно, и мы продолжим поддерживать тесную связь»,— сказал господин Хаяси во время пресс-конференции (цитата по Mainichi Shimbun).

Он добавил, что атомные бомбардировки унесли множество жизней и причинили людям страдания. При этом генеральный секретарь подчеркнул, что «оценка исторических событий должна обсуждаться экспертами».

Накануне во время выступления на саммите НАТО американский президент провел аналогию между Ираном и Японией. «Я не хочу приводить в пример Хиросиму, я не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это одно и то же — это положило конец войне»,— отметил он. Замечания господина Трампа вызвали возмущение среди японцев, которые выжили после атомных бомбардировок США, пишет Mainichi Shimbun.

22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп заявлял, что ядерная инфраструктура Исламской Республики в результате была уничтожена.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Александр Рыльский