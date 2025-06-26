Богомаз: жители брянского приграничья отказываются выезжать в ПВР

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал «РИА Новости», что власти предлагают жителям приграничных районов выехать в пункты временного размещения, но выезжают «единицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он пояснил, что речь идет о жителях Климовского, Стародубского, Погарского, Трубчевского, Суземского и Севского районов. «Мы предлагаем им эвакуироваться, выехать в пункты временного проживания. Как правило, это единицы»,— сказал губернатор.

По его словам, в регионе в результате обстрелов полностью разрушены 504 жилых дома. Их жильцам власти возместили ущерб в размере 84 тыс. руб. за квадратный метр.

Полина Мотызлевская