Издания об архитектуре и дизайне

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Клер Коулсон

Wonderlands: British Garden Designers at Home

Hardie Grant Publishing

Как должен сегодня выглядеть легендарный английский пейзажный сад? На этот вопрос отвечают прославленные ландшафтные дизайнеры нашего времени. 18 экспертов впустили автора книги, историка Клер Коулсон, и фотографов в свои личные владения, более половины из них — впервые. Среди героев — Арабелла Леннокс-Бойд, создававшая сады и парки Ротшильдам и архитектору Джеймсу Стерлингу; Миранда Брукс, работавшая с миллиардерами всех континентов, и многие другие.

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Томас Хизервик

Making

Thames & Hudson

Почетный член Королевского института британских архитекторов, почетный доктор Королевского колледжа искусств Томас Хизервик — один из самых известных и востребованных дизайнеров и архитекторов Соединенного Королевства. Жилые здания в Торонто или Шанхае, общественные парки в Лидсе или Нью-Йорке, олимпийский факел (для Игр 2012 года в Лондоне) или городской киоск — что бы ни спроектировало его бюро Heatherwick Studio, эти работы неизменно получают одобрительные отзывы критиков и публики. В третью монографию архитектора вошло около 120 проектов, проиллюстрированных эскизами, рендерами и фотографиями.

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Борис Чухович, Ольга Казакова

Ташкент: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель

Музей современного искусства «Гараж»

Ташкент, один из крупнейших городов СССР, стал главным героем очередного тома серии «Архитектура советского модернизма», которую музей «Гараж» начал выпускать в 2019 году. Это исследование рассказывает историю наиболее интересных зданий указанного периода, предлагает читателям выявить типологические черты и научиться узнавать постройки, и сегодня существующие на постсоветском пространстве. В издании использованы как архивные фотографии, так и совсем новые съемки архитектурных фотографов.

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Филип Джодидио

Contemporary Brick Buildings

Taschen

Историк архитектуры Филип Джодидио в своей новой книге утверждает, что кирпич — один из самых прочных и вездесущих строительных материалов. И ищет по всему миру выдающиеся постройки из кирпича, появившиеся в последние три десятилетия. В их числе одно из зданий лондонского музея Tate Modern от бюро Herzog & de Meuron, мемориал жертвам холокоста Даниэля Либескинда в Амстердаме, Центр материнства в Касунгу (Малави) архитектурного бюро MASS Design.

Маршалл Уотсон

Defining Elegancee

Rizzoli

Первую книгу своих работ интерьерный дизайнер Маршалл Уотсон выпустил восемь лет назад и с тех пор выполнил больше сотни проектов в Европе и Америке. Мастер с легкостью миксует эпохи и стили. Второе издание книги, в которое включено около полусотни интерьеров, демонстрирует, как Уотсон адаптирует свои принципы дизайна к разным географическим контекстам, сохраняя особенности и привлекательность ­объектов. Впервые декоратор показывает и ­собственные резиденции — на Манхэттене и в Ист-Хэмптоне в Нью-Йорке.

Олег Краснов