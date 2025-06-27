Возвращение к себе

В начале апреля москвичке Майе стал сниться папа, который умер несколько лет назад. Майя решила — нужно навестить могилу. Она вместе с сыном приехала в Нижний Новгород, где отец похоронен. Когда они добирались из центра города до кладбища, увидели порт­рет — мужчина в плаще и шляпе, на шее галстук, в одной руке кот, в другой корзинка. С уличной афиши на них смотрел папа Майи. Так его дочь и внук узнали, что в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал) открылась выставка фотографий «Свой город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Клыков, geometria. Предоставлено ВВФ ГМИИ им. А. С. Пушкина

Алексей Клыков, geometria. Предоставлено ВВФ ГМИИ им. А. С. Пушкина



Выставка состоит из двух частей. Большой раздел — снимки Алика Якубовича. На них Горький-Нижний Новгород 1980х, 1990х и 2000-х. Вторая часть показывает, что в это время происходило в стране: здесь работы Игоря Мухина, Александ­ра Слюсарева, Владимира Соколаева, Александра Лапина и других из коллекции московского Мультимедиа Арт Музея (МАММ).

Идея показать портрет Нижнего трех десятилетий появилась в мастерской фотографа Алика Якубовича два года назад. Уже тогда он понимал, что зрители будут узнавать себя на фотографиях. Или находить своих близких, как Майя своего отца. Александр Сергеевич преподавал в одном из горьковских вузов и всегда ходил при параде («Вдруг студенты встретятся, я должен выглядеть прилично!»), любил ездить за грибами и часто брал с собой кота Чапаню. Такие узнавания происходят несколько раз в неделю.

«Мы с Аликом гуляли по выставке и буквально при нас девушка нашла себя и своего мужа на фотографии, где „Рок чистой воды“, — рассказывает Александр Комаров, руководитель Арсенала. — Мы проходим мимо и слышим: „Ой, а это я“. Как раз в это время журналисты снимали сюжет. Они сначала решили, что это подстроено специально. Но люди на самом деле узнают себя довольно часто. Около десяти таких историй уже есть».

«Мне недавно написал Сергей, мой знакомый: „Как меня кроет после твоей выставки!“. Мужчина с подносами оказался грузчиком из ресторана гостиницы „Москва“. В то время Сергей работал там официантом. Сегодня написала дочка Гоши Васильева, который тоже есть на выставке. На снимке он с саксофоном, играет. У людей просто постоянные возвращения», — говорит Алик Якубович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Клыков, geometria. Предоставлено ВВФ ГМИИ им. А. С. Пушкина

Алексей Клыков, geometria. Предоставлено ВВФ ГМИИ им. А. С. Пушкина



Посетители выставки возвращаются не только к своим людям, но и к своему городу. И тогда он был другой. Одежда на людях, дворы с заброшенными автомобилями, медвытрезвитель, о существовании которого не все теперь знают, рок-концерты со зрителями вплотную к сцене — приметы исчезнувшей эпохи. И это знакомо людям, которые ее застали. Но даже те, кто родился позже, могут найти то, что еще не изменилось: архитектуру, места, явления — или увидеть, что стало другим.

«Свой город» — это Нижний Новгород с разных точек зрения, как временных, так и социальных, но самое главное, Алик смот­рит на него честно. Его фотографии не про открытки. В кадре не кремль и закаты, а улицы и дворы, которые редко привлекают туристов и которые часто пропускают жители.

В системе Станиславского есть термин «круги внимания». Их три: внешний, средний и малый. Последний называют еще внутренним. Это пространство, в котором человек забывает о том, что на него могут смотреть, и становится самим собой — настоящим. У Алика такой город.

«Мы же воспитаны на штампах. А тогда еще были форматы журналов и газет. Была разрешенная фотография, — вспоминает фотограф. — Для меня это все сразу было неинтересно. Поэтому я искал свои „вытрезвители“, свои „дома престарелых“. И во мне это живо до сих пор, поэтому я и стараюсь снимать такие вещи, такие ситуации, такие состояния. По сути это и есть жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Клыков, geometria. Предоставлено ВВФ ГМИИ им. А. С. Пушкина

Алексей Клыков, geometria. Предоставлено ВВФ ГМИИ им. А. С. Пушкина



Фотография Якубовича признает город и человека такими, какие они есть: счастливыми и грустными, злыми и добрыми, молодыми и стареющими, сильными и хрупкими. Именно поэтому пространство выставки очень терапевтично. Оно позволяет встретиться с собой.

Еще одно узнавание, которое происходит на выставке, — это встреча с самим Аликом Якубовичем. Во-первых, многие фотографии до этого увидеть было нельзя. Пленки, на которых исчезающий город, долго хранились на полках в его студии. Некоторые фотографии напечатаны впервые. Кроме того, именно на выставке отдельные снимки объединены в серии: вот исследование жизни нижегородской синагоги, а здесь блошиный рынок, за ним дом престарелых, дворы, потом праздники… Во-вторых, Нижний Новгород за его пределами знают по двум фотографам — Дмитриеву и Карелину. Но многие не подозревают, сколько здесь непроявленных людей, которые умеют снимать. И среди них Алик Якубович. Он называет себя фотографом одного города, а свою съемку — признанием в любви к Нижнему и к людям, которые здесь живут.

Партнером выставочного проекта «Свой город» стала одна из ведущих строительных компаний в Нижегородском регионе — группа компаний «Каркас Монолит».

Проект реализуется при поддержке Фонда «Культурная столица Поволжья».

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал), до 29 июня 2025 года

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