В Башкирии 28 июня ограничат продажу алкоголя

В Башкирии в день празднования Дня молодежи — 28 июня — ограничат продажу алкоголя. Запрет касается только розничной продажи в магазинах и не распространяется на предприятия общепита, напомнили в пресс-службе мэрии Уфы.

Продажа алкоголя в Башкирии запрещена в день Последнего звонка, во время сабантуев. Также сокращено время продажи алкоголя в новогодние каникулы. Эти ограничения ввели в январе 2020 года. Республика стала первым регионом, установившим такие меры в качестве эксперимента.

Венера Хисамова