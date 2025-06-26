Азамат Абдрахманов будет ответственным от Башкирии за восстановление Донбасса

Вице-премьер-руководитель аппарата кабмина Башкирии Азамат Абдрахманов назначен ответственным за «специальный инфраструктурный проект». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

По данным РБК, под специальным инфраструктурным проектом подразумевается восстановление новых регионов России — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ действует департамент реализации специального инфраструктурного проекта.

Идэль Гумеров