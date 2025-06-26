Разрушена советская мозаика в ледовом дворце «Ижсталь» при реконструкции объекта

Разрушена мозаика в ижевском ледовом дворце «Ижсталь», созданная художниками Московского художественного фонда в 1970-х годах, сообщили в группе местного культурно-исторического клуба «Антей» во «Вконтакте». По словам волонтеров, до разрушения «не было утрачено практически ни одного кусочка смальты».

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В сообщении указывается, что ижевчане обращались к министру спорта Удмуртии Денису Парахину, опасаясь разрушения полотна. «Он (министр.— “Ъ-Удмуртия”) заверял и несколько раз лично обещал сохранить панно. В течение июня он не отвечал на звонки и сообщения по вопросу о сохранности мозаики. В итоге 23 июня Денис Парахин позвонил и сказал, что панно снесли»,— утверждают волонтеры. «Ъ-Удмуртия» направит запрос в региональное минспорта.

На стройплощадке волонтеры обнаружили пять поддонов со смальтой, цементом и бетоном. Еще один мешок с кусочками мозаики собрали с пола. «Строители сказали, что мозаику выбросят на свалку, если ее не забрать до конца этой недели»,— говорится в сообщении. Идет сбор частей мозаики для отправки на склад «до лучшего времени».

Напомним, реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году, но была приостановлена в 2023-м из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета. В июне 2024 года обновление объекта продолжилось. Реконструкцию проводит компания «Тепло-мастер» из Башкирии. Стоимость первого этапа реконструкции превышает 900 млн руб. Сдать объект планируется до июня 2026 года.

В феврале 2025 года сообщалось, что в ледовом дворце завершили устройство кровли и теплового контура, началась прокладка инженерных сетей и черновая отделка цокольного этажа.