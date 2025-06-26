Ярославское правительство пытается продать отели со сниженной ценой

Объявлены повторные торги по продаже гостиниц в Угличе и Ростове Великом Ярославской области. Торги проводятся на площадке Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что областную собственность пытаются продать с 2024 года, изначально стоимость отелей была определена в 953 млн в Угличе и 813 млн в Ростове. Однако торги к настоящему моменту еще ни разу не состоялись ввиду отсутствия желающих приобрести отели, несмотря на значительное понижение цены. Так, в прошлый раз объекты выставлялись за 658 млн в Угличе и 607 млн руб. в Ростове.

24 июня были объявлены новые торги: цены на гостиницы остались прежними, однако минимальная цена, по которой собственник готов продать имущество, оказалась почти в три раза меньше изначальной — 329 млн руб. в Угличе и 303 млн в Ростове.

Ранее министр имущественных отношений Николай Здоров, говоря о гостиницах, сообщал, что в настоящих условиях объекты в целом продаются не очень успешно.

«Понятно, что сейчас на рынке происходит: ключевая ставка, кредиты. Те, кто приходит покупать имущество, они приобретают его за свои деньги. Привлечь там кредитные средства сейчас совершенно невозможно. Поэтому ничего не покупается сейчас»,— прокомментировал господин Здоров.

Алла Чижова