Ярославское правительство пытается продать отели со сниженной ценой
Объявлены повторные торги по продаже гостиниц в Угличе и Ростове Великом Ярославской области. Торги проводятся на площадке Российского аукционного дома.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Напомним, что областную собственность пытаются продать с 2024 года, изначально стоимость отелей была определена в 953 млн в Угличе и 813 млн в Ростове. Однако торги к настоящему моменту еще ни разу не состоялись ввиду отсутствия желающих приобрести отели, несмотря на значительное понижение цены. Так, в прошлый раз объекты выставлялись за 658 млн в Угличе и 607 млн руб. в Ростове.
24 июня были объявлены новые торги: цены на гостиницы остались прежними, однако минимальная цена, по которой собственник готов продать имущество, оказалась почти в три раза меньше изначальной — 329 млн руб. в Угличе и 303 млн в Ростове.
Ранее министр имущественных отношений Николай Здоров, говоря о гостиницах, сообщал, что в настоящих условиях объекты в целом продаются не очень успешно.
«Понятно, что сейчас на рынке происходит: ключевая ставка, кредиты. Те, кто приходит покупать имущество, они приобретают его за свои деньги. Привлечь там кредитные средства сейчас совершенно невозможно. Поэтому ничего не покупается сейчас»,— прокомментировал господин Здоров.