В Ставрополе подросток на самокате сбил насмерть пенсионера

В Ставрополе пожилой мужчина погиб в больнице после того, как его сбил подросток на самокате, движущийся по тротуару на высокой скорости. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ДТП произошло накануне на улице Ленина. Юноша на самокате врезался в пешехода, после чего пострадавшего госпитализировали. Мужчина скончался в реанимации.

Градоначальник напомнил, что в городе действует запрет на использование самокатов в местах прогулок и отдыха. Власти работают над созданием парковок для средств индивидуальной мобильности.

«Но что бы ни сделал муниципалитет, этого будет недостаточно, пока и родители не подключатся к этой работе. Пока каждый не осознает свою ответственность»,— подчеркнул мэр.

Иван Ульянченко дал указание профильным комитетам активизировать профилактические мероприятия по безопасности использования самокатов.

Николай Аксенов