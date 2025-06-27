Искусство как спасение

В Нижнем Новгороде проходит первая в мире Международная биеннале экологического искусства. Кажется, в нынешней политической обстановке организаторам удалось сделать невозможное: более 150 художников из разных стран представят свои работы на шести основных и четырех дополнительных площадках города. Через инсталляции, видео-арт, фотографию, живописные, графические и скульптурные работы авторы говорят об экологии как главной и объединяющей теме современности даже в условиях раздробленного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Кожа Земли» на Мытном рынке

Фото: предоставлено организаторами биеннале Экспозиция выставки «Кожа Земли» на Мытном рынке

Фото: предоставлено организаторами биеннале

Биеннале подготовлена по инициативе правительства Нижегородской области и московской галереи «Триумф». «Мы никогда не сделали бы этого без поддержки области, — сказал управляющий партнер галереи Дмитрий Ханкин. — Я вспоминаю разговор с заместителем губернатора Олегом Берковичем, вдохновителем биеннале, который в декабре сказал: „Слушай, мы же индустриальный центр. На нашей территории Дзержинск, это очень проблемное место. Мы же умеем и знаем про это все“. И вот из этого „умеем и знаем“ практически за полгода выросла биеннале».

«Сейчас, когда нас пытаются культурно изолировать от мира, мы проект за проектом стараемся эту изоляцию прорвать, и биеннале, безусловно, этому очень сильно помогает», — отметил Олег Беркович.

«Мне очень нравятся истории про иностранных художников, которые удивляются возможности приехать в Россию. Моя любимая история — про одну художницу из Кентукки, которая долго спрашивала, устроит ли организаторов, что она белая гетеросексуальная христианка. Организаторов это более чем устроило. Мы ответили, что мы тоже все белые и вполне себе straight», — пошутил замгубернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Аксенова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Юлия Аксенова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Программным директором и главным куратором биеннале является историк искусства Юлия Аксенова. «Наверное, никто из моих близких людей и вообще арт-сообщества не верил, что в сложившихся обстоятельствах, политических прежде всего, возможно сделать проект, в котором примут участие художники из разных стран мира. Но мы твердо знали, что единомышленники найдутся», — сказала искусствовед. «Все проекты биеннале, с одной стороны, взаимосвязаны, а с другой — имеют разный фокус на экологические проблемы. Художники приезжают из разных мест и хотят рассказать их историю. Это простое желание разделить свой опыт переживания с другими людьми. Это очень естественное, не карьерное, а человеческое чувство», — добавила Юлия Аксенова.

Экобиеннале организовали в Нижнем Новгороде, поскольку город имеет индустриальное наследие, регион является одним из крупных промышленных центров страны и вместе с тем глубоко вовлечен в экологическую повестку. Кроме того, в столице Приволжья хорошо развита сцена современного искусства, отметил Олег Беркович. По его словам, это большая заслуга Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал): «Здесь современного искусства не боятся. За это надо сказать огромное спасибо Арсеналу и всей той команде, которая годами воспитывала и образовывала нижегородскую аудиторию. Без Арсенала свободный диалог о современном искусстве в Нижнем Новгороде был бы невозможен».

«Земное / Планетарное»

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал, Нижегородский кремль, 6-й корпус)

Когда: 18 апреля — 27 июля

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Международная экобиеннале открылась именно в Арсенале, там заработал первый из шести ее спецпроектов — выставка «Земное/Планетарное». Она собрала более 150 работ, объединенных идеей взаимо­связанности всего живого на земле.

Экспозиция представляет два взгляда на экологические проблемы: глобальный и локальный. С одной стороны, художники как бы смотрят на Землю из космоса и изображают ее целостной системой, обремененной процессами изменения климата и загрязнения окружающей среды. Авторы подчеркивают масштаб и серьезность этих проблем. С другой стороны, художники обращаются к локальной проблематике, фиксируются на материальном, телесном, почвенном.

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«Зона пчел»

Где: НГХМ (Нижегородский кремль, 3-й корпус)

Когда: 17 мая — 27 июля

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Выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова. Она посвящена теме вымирания медоносных насекомых, которое может привести к необратимым последствиям — от исчезновения трети продуктов питания и большого количества лекарств до значительного обеднения флоры без опыления.

В экспозиции представлены живописные и графические работы и инсталляции, в которых пчелы рассматриваются не только как символ сложного экологического баланса, но и как часть экосистемы, отражающей уязвимость природы в эпоху антропоцена. Художники размышляют, что общего у людей и пчел и каким будет мир, если эти насекомые исчезнут.

Земля на картинах Марии Сафроновой и Антона Кузнецова предстала зоной глобального бедствия. Среди главных образов в их работах — имитация живой природы. На одной из картин изображены поля цветов и пчелы-дроны. Художники заставляют зрителей задуматься, можно ли восполнить утрату природы с помощью технологий, и указывают на необходимость пересмотреть саму концепцию взаимодействия человека с окружающей средой.

Часть работ интегрирована в постоянную экспозицию НГХМ: арт-объекты с пчелами соседствуют с шедеврами русского искусства и вступают с ними в диалог. Зритель может проследить, как менялось отношение к природе на протяжении столетий и как это отражалось в искусстве.

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«Цифровые надежды»

Где: «Цех» (Варварская ул., 32)

Когда: 17 мая — 16 августа

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На выставке «Цифровые надежды» представлены восемь мультимедийных инсталляций, которые показывают, как на протяжении столетий менялось отношение человека к природе под воздействием цифровизации. Авторы визуализируют неизбежность и необратимость многих природных процессов и вместе с тем дают надежду на обретение хрупкого мира с планетой.

Проекты выставки исследуют логику и эстетику компьютерного зрения, превращают естественные вибрации Солнца в сенсорную симфонию и изучают цифровой архив биологических форм в природе. Кроме того, частью экспозиции стала сфера «Точка Сингулярности», которая ранее была представлена на фестивале медиа­искусства Intervals.

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«Кожа Земли»

Где: Мытный рынок (Большая Покровская ул, 2а); бывшая гостиница Ермолаевых (Стрелка ул., 1)

Когда: 30 мая — 15 октября

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Главный проект биеннале «Кожа Земли» объединил более 250 работ 70 художников из 33 стран. В фокусе экспозиции — незаменимая роль почвы в жизни планеты. Авторы обращаются к проблемам отчуждения земель, неоколониальных методов использования ресурсов, изменения природных ландшафтов в угоду экономическим интересам и рассматривают землю как пространство борьбы, сопротивления и восстановления, рассказали организаторы.

Экспозиция представлена на двух площадках. Пространство в здании Мытного рынка образно поделено на два раздела — Эдем и чистилище. Там собраны работы, исследующие антропогенное воздействие на природу и акцентирующие внимание на конкретных экологических проблемах тех или иных регионов.

Бывшую гостиницу Ермолаевых адаптировали под выставочное пространство впервые. Выставка, занявшая все четыре этажа, обращена к сакральному поклонению природе. Художники, которые представили там свои произведения, часто прибегали к практикам коренных народов и использовали в работе натуральные материалы.

«Мы земные среди земных. Главная идея этого проекта в том, чтобы расширить наши возможности понимания этого земного и взаимодействия с ним, дать нам почувствовать, что мы являемся частью общего мира и должны разделить с ним одну судьбу», — подчеркнула куратор биеннале Юлия Аксенова.

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«Чистая энергия»

Где: «Академия „Маяк“ им. А. Д. Сахарова» (Нижневолжская наб., 11)

Когда: 6 июня — 10 августа

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Экспозиция «Чистая энергия» посвящена различным видам энергии и включает кинетические скульптуры, световые инсталляции, интерактивные объекты, живопись, графику и видеоинсталляции. Проект демонстрирует работы, в которых энергия используется в самых разных ее формах — например, в тепловой, кинетической и электрической. Выставка объединяет эстетическую и научную мысль, превращая экспозицию в эксперимент. Цель проекта — расширить представления о возможностях использования энергии и стимулировать воображение о ее будущем.

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Фотогалерея Восемь завораживающих работ экобиеннале Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Морской пейзаж», автор: Ким Сун Им

Инсталляция корейской художницы занимает почти все пространство первой части выставки «Земное/Планетарное» в Арсенале. На подвешенные к потолку хлопковые нити нанизан пластик, собранный автором вокруг острова Чеджу, куда мусор приносит течением из Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня. В своей работе художница напоминает: отходы, которые накапливаются в мировом океане, не имеют геополитических границ Фото: Алексей Шевцов / предоставлено организаторами экобиеннале «Забытые следы», автор: Янгкура

Южнокорейский художник представил на экобиеннале одного из своих «мусорных монстров». Работа иллюстрирует, как из-за развития торговли в Юго-Восточной Азии выброшенный в море мусор собирается в гигантские кучи на побережье острова Цусима. Автор привлекает внимание к глобальной проблеме загрязнения морской среды. Работа закрывает выставку «Земное/Планетарное» Фото: Алексей Шевцов / предоставлено организаторами экобиеннале «Воительница», «Жрица», «Мать», «Невеста», автор: Мария Сафронова

Белые человеческие фигуры в экспозиции «Зона пчел» в НГХМ таинственно возвышаются над землей, их ноги и тела перемотаны веревкой, лица закрыты белой тканью, а костюмы украшены цветами. Через застывшие обезличенные образы художница исследует ритуальность пчеловодства — одной из самых древних областей человеческой деятельности Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «Не долетевшие до улья пчелы», автор: Мария Сафронова

Инсталляция представляет собой большую кучу фигурок пчел, истекающую то ли медом, то ли кровью. К созданию работы художницу подтолкнул фильм о промышленном производстве меда, где показано, как горы мертвых пчел выметают из ульев как отработанный материал Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «52 Гц», авторы: Антон Морозов, Андрей Воронов, Полина Коротыч, Олег Гудачев и Валентина Луценко

Проект был создан специально для московского Дома культуры «ГЭС-2» в 2023 году, а теперь он стал частью выставки «Цифровые надежды» в «Цехе». Перформативная инсталляция обращается к древнему японскому мифу о призрачном ките, возникающем как знак тревоги и возмездия. Внутри 25-метрового скелета, напоминающего классический экспонат музея естественной истории, размещена металлическая цистерна, где звучит аудиоинсталляция Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «Портал», автор: Илья Сибиряков

Эта самонапряженная упругая конструкция с вязаными поверхностями расположилась в центре экспозиции «Кожа Земли» на Мытном рынке. Куратор Юлия Аксенова назвала работу символом биеннале, поскольку в этой инсталляции можно увидеть биологическую структуру и все в ней находится в очень хрупкой системе зависимости, уязвимости Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «Окагами», автор: объединение «Хо Гуй» (Мария Плаксина и Егор Ефремов)

Дуэт художников исследует мифологию, в особенности уральскую, и взаимопроникновение различных культур. В серии работ «Окагами» в рамках проекта «Кожа Земли» представлены персонажи, в которых соединяются знакомые образы, растения приобретают зооморфные черты, а животные — антропоморфные. У ног этих существ лежат зеркала. Если заглянуть в них, можно увидеть керамические лица Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «Рост мицелия», автор: Захра Ахмед

Для этой инсталляции проекта «Кожа Земли» художница создала сотни кожаных элементов, которые она тщательно вырезала, сшила и обожгла. Размещенные на стенах и полу, они напоминают живой организм, который словно разрастается и приспосабливается к пространству. Название отсылает к идее невидимой связи между людьми, сообществами и поколениями Фото: предоставлено организаторами экобиеннале Следующая фотография 1 / 8 «Морской пейзаж», автор: Ким Сун Им

Инсталляция корейской художницы занимает почти все пространство первой части выставки «Земное/Планетарное» в Арсенале. На подвешенные к потолку хлопковые нити нанизан пластик, собранный автором вокруг острова Чеджу, куда мусор приносит течением из Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня. В своей работе художница напоминает: отходы, которые накапливаются в мировом океане, не имеют геополитических границ Фото: Алексей Шевцов / предоставлено организаторами экобиеннале «Забытые следы», автор: Янгкура

Южнокорейский художник представил на экобиеннале одного из своих «мусорных монстров». Работа иллюстрирует, как из-за развития торговли в Юго-Восточной Азии выброшенный в море мусор собирается в гигантские кучи на побережье острова Цусима. Автор привлекает внимание к глобальной проблеме загрязнения морской среды. Работа закрывает выставку «Земное/Планетарное» Фото: Алексей Шевцов / предоставлено организаторами экобиеннале «Воительница», «Жрица», «Мать», «Невеста», автор: Мария Сафронова

Белые человеческие фигуры в экспозиции «Зона пчел» в НГХМ таинственно возвышаются над землей, их ноги и тела перемотаны веревкой, лица закрыты белой тканью, а костюмы украшены цветами. Через застывшие обезличенные образы художница исследует ритуальность пчеловодства — одной из самых древних областей человеческой деятельности Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «Не долетевшие до улья пчелы», автор: Мария Сафронова

Инсталляция представляет собой большую кучу фигурок пчел, истекающую то ли медом, то ли кровью. К созданию работы художницу подтолкнул фильм о промышленном производстве меда, где показано, как горы мертвых пчел выметают из ульев как отработанный материал Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «52 Гц», авторы: Антон Морозов, Андрей Воронов, Полина Коротыч, Олег Гудачев и Валентина Луценко

Проект был создан специально для московского Дома культуры «ГЭС-2» в 2023 году, а теперь он стал частью выставки «Цифровые надежды» в «Цехе». Перформативная инсталляция обращается к древнему японскому мифу о призрачном ките, возникающем как знак тревоги и возмездия. Внутри 25-метрового скелета, напоминающего классический экспонат музея естественной истории, размещена металлическая цистерна, где звучит аудиоинсталляция Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «Портал», автор: Илья Сибиряков

Эта самонапряженная упругая конструкция с вязаными поверхностями расположилась в центре экспозиции «Кожа Земли» на Мытном рынке. Куратор Юлия Аксенова назвала работу символом биеннале, поскольку в этой инсталляции можно увидеть биологическую структуру и все в ней находится в очень хрупкой системе зависимости, уязвимости Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «Окагами», автор: объединение «Хо Гуй» (Мария Плаксина и Егор Ефремов)

Дуэт художников исследует мифологию, в особенности уральскую, и взаимопроникновение различных культур. В серии работ «Окагами» в рамках проекта «Кожа Земли» представлены персонажи, в которых соединяются знакомые образы, растения приобретают зооморфные черты, а животные — антропоморфные. У ног этих существ лежат зеркала. Если заглянуть в них, можно увидеть керамические лица Фото: предоставлено организаторами экобиеннале «Рост мицелия», автор: Захра Ахмед

Для этой инсталляции проекта «Кожа Земли» художница создала сотни кожаных элементов, которые она тщательно вырезала, сшила и обожгла. Размещенные на стенах и полу, они напоминают живой организм, который словно разрастается и приспосабливается к пространству. Название отсылает к идее невидимой связи между людьми, сообществами и поколениями Фото: предоставлено организаторами экобиеннале Смотреть

Уличный проект «Воздух»

Когда: 5 июня — 26 октября

В рамках уличного проекта «Воздух» восемь художников создадут на зданиях в Нижнем Новгороде восемь муралов, размышляющих о проблеме загрязнения воздуха и атмосферы. Также среди тем, которые будут отражены в инсталляциях, — глобальное потепление, шумовое загрязнение, обращение с отходами, проблема космического мусора, сокращение биоразнообразия.

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Уличный проект «Поле»

Когда: 3 июля — 26 октября

В рамках уличного проекта «Поле» художник и архитектор Даня Пирогов разработает башни с гнездами для разных видов птиц Нижегородской области. Он создаст объекты из экологичных материалов, оставшихся от перевозки экспонатов и строительства других выставок биеннале. Разместить башни планируется в историческом центре города.

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«Мечты о доме»

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал, Нижегородский кремль, 6-й корпус)

Когда: 20 июля — 26 октября

Выставка «Мечты о доме» будет посвящена идее дома и его необходимости для человека. Экспозиция показывает, как менялись представления о доме и его значении в разные исторические перио­ды. Через призму искусства посетители смогут проследить, как это понятие трансформировалось и какие смыслы вкладывались в него в разные эпохи. На выставке будут представлены произведения из коллекции Пушкинского музея и частных собрании.

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«Искусство атомных городов»

Где: «Академия „Маяк“ имени А. Д. Сахарова» (Нижневолжская наб., 11)

Когда: 20 августа — 20 ноября

В основу выставки «Искусство атомных городов» ляжет исследование наследия советских и современных художников. Проект представит редкие архивные материалы из музеев АЭС, музеев атомных городов, коллекций федеральных музеев и частных собраний и расскажет, как менялось отношение к «мирному атому» на протяжении его истории. Экспозиция объединит фотоархивы, живопись, литографию, перформансы и отпечатки художников атомных городов.

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Елена Ковалева