Проверенные источники

Кавминводы — место исключительной целебной силы. Лечат здесь вода, воздух, травы, тропы, грязи и даже сам климат. А среди четырех курортных городков легко выбрать тот, который сойдется с вами характером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридлянд Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фридлянд Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ



Изрядный кислый родник

Первые водные здравницы появились в России благодаря Петру I. Во время своих путешествий по Европе мучимый болями в животе и ногах государь в полной мере оценил целебное воздействие минеральных вод. В 1717 году, пройдя очередной курс лечения, он прямо с европейского курорта направил в Сенат распоряжение: «Искать в Нашем Государстве… ключевых вод, которыми можно пользоваться от болезней, на приклад, какими в здешних краях пользуются».

Проводивший изыскания лейб-медик Готлиб Шобер доложил царю об обширных, как бы мы сейчас сказали, минеральных источниках на Северном Кавказе, в том числе у горы Бештау, где обнаружился «изрядный кислый родник». Но регион в те годы был слишком беспокойным, и первые российские здравницы открылись в Карелии и Липецке. Кавказские же источники получили официальный курортный статус без малого 100 лет спустя, когда в 1803 году Александр I издал рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства».

Впрочем, приезжать сюда для укрепления здоровья начали раньше. В конце XVIII века по приказу Екатерины II от Азова до Каспия выстроили Кавказскую оборонительную линию, и в долине между Бештау и Машуком появилась небольшая военная крепость. Служившие здесь солдаты обнаружили, что бьющая из горных недр вода чудесным образом укрепляет силы и снимает боль. Весть об этом вскоре разнеслась по всей России, и на Кавказ потянулись болезные и немощные.

Поначалу пребывание на водах мало напоминало приятный отдых. Курортники жили в шалашах и кибитках, принимали лечебные ванны прямо в земляных ямах, а гулять по окрестностям могли только в сопровождении военного конвоя. Но царский указ и активная деятельность наместника генерала Ермолова по его реализации все изменили. У источников стали появляться бюветы, купальни, прогулочные аллеи, гостиницы. И вскоре Кавказские Минеральные Воды стали не менее популярны, чем европейские бальнеологические здравницы.

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Живая вода

Местные горцы прозвали странную, кисловатую на вкус и колючую от углекислого газа воду из-под горы Бештау нарзаном — «напитком нартов», мифических кавказских воинов-богатырей. Но не только ее источают здешние недра. В Кавминводах найдено около 150 холодных и горячих источников, в составе которых обнаружены едва ли не все существующие в природе минеральные комбинации. Общими усилиями они выдают около 12 млн литров в сутки — настоящее целебное море. Доступное притом для всех желающих: все бюветы в Кавминводах бесплатны, пей не хочу.

В первоисточнике минералка рази­тельно отличается по вкусу от бутилированной и эффект оказывает куда более действенный. По традиции курортники носят с собой фарфоровую кружку-бюветницу с тонкой ручкой-носиком, которая помогает употреблять живую воду правильно — небольшими медленными глотками, чтобы полезные вещества лучше усваивались. Для наружного применения северокавказские воды не менее полезны, и на курортах много бассейнов всех разновидностей — от организованных купален при санаториях и отелях до диких Бесстыжих ванн на склонах Машука в Пятигорске, где горячая молочно-бирюзовая вода стекает каскадами, образуя естественные водоемы.

В бальнеологических санаториях Кавминвод используют разные схемы лечения, сочетающие питьевые курсы, ванны и ингаляции. Считается, что для наиболее ощутимого эффекта в курортном регионе надо провести две-три недели. Но и после одного уикенда отсюда возвращаешься как из полноценного отпуска. Даже без процедур: для значительного улучшения самочувствия достаточно просто подышать здешним чистым, пропитанным фитонцидами хвойных лесов и горных трав воздухом. Целебен в Кавминводах и сам климат: много солнечных дней в году, без перепадов температур, злых ветров и затяжных дождей — настоящий курорт. Вернее, целых четыре, одновременно и похожих, и совершенно не похожих друг на друга.

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Горячая точка

Пятигорск, самый большой и оживленный из курортных городов Кавминвод, получил свое имя в честь пятиглавой горы Бештау. Но главной вершиной здесь всегда был Машук. У его подножия разбит курортный парк «Цветник», а из недр выходит около 40 источников — углекислые, сероводородные, сульфидные, соляно-щелочные, радоновые. Среди них немало горячих, благодаря чему в Пятигорске особенно много купален. Часть из них имеет статус исторических памятников: здания Ермоловских, Пушкинских и Нижних радоновых ванн были построены более 100 лет назад и до сих пор используются по назначению.

Когда-то на круглую макушку Машука во­зили ослики, теперь — вагончики запущенной в 1970-х безопорной канатной дороги. Наверху всегда ветрено и прохладно, но, если день выдастся ясным, можно полюбоваться на Большой Кавказский хребет, двуглавый Эльбрус, гряду Бештау со всеми ее отрогами и весь раскинувшийся у ног Пятигорск. Только отсюда и можно оценить размеры города, крупнее которого во всем крае лишь Ставрополь.

А вот когда гуляешь по бульварам исторического центра, Пятигорск кажется таким же компактным, каким он описан в «Герое нашего времени». Лермонтов отдыхал тут в детстве, приезжал поправлять здоровье в юности, жил во время кавказской ссылки и здесь же, как известно, погиб. Скромный флигель усадьбы Умановых, где он провел свое последнее лето, теперь — часть музея-заповедника, а в парке «Цветник» можно увидеть отмеченное каменной стелой место роковой дуэли — символическое: на самом деле стрелялись Лермонтов с Мартыновым у северо-западного склона горы Машук.

Зато парковые гроты и беседки, где встречались Вера и Печорин, существуют по сей день. «Цветник» и сегодня остается центром курортной жизни. Здесь множество питьевых галерей, исторических памятников, смотровых площадок и симпатичных ресторанчиков. А огибающий Машук бульвар Гагарина, застроенный санаториями, лечебницами и историческими виллами, приводит к тому самому Провалу, где Остап Бендер брал деньги с наивных курортников. Бронзовая фигура Великого комбинатора красуется у прохода к термальному озеру на дне карстового колодца, но заглянуть в Провал все же можно совершенно бесплатно.

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Пей да гуляй

Респектабельный Кисловодск, укрытый в уютной долине, отличается особым микроклиматом. Через речные ущелья сюда, словно по трубам, поступает свежий горный воздух, благодаря чему в городе легко дышится даже в летнюю жару, зимой же тут всегда солнечно и градусов на десять теплее, чем в соседнем Пятигорске. И атмосфера здесь тоже особенно расслабленная и безмятежная, словно горные хребты, задерживая тучи, заодно отфильтровывают и всю лишнюю суету.

За два века своей истории Кисловодск, задуманный как образцовый курорт, не раз менял облик. На рубеже XIX–ХХ веков здесь строили европейские бульвары, изящные питьевые галереи и виллы в стиле модерн. В советские годы — возводили подобающие пролетарской здравнице конструктивистские бани, парадную Каскадную лестницу в 170 ступеней и много­этажные санатории. В 1990х в Кисловодске стали появляться торговые павильоны с башенками и богатые особняки за высокими заборами. А в ходе нынешней реновации городок обзавелся общественными пространствами, фотозонами, хипстерскими кофейнями и заведениями высокой кухни. Но перемена стилей не меняет главного: в Кисловодске по-прежнему дышат, гуляют и пьют нарзан, никуда не торопясь.

Главное место для прогулок — грандиозный Курортный парк площадью 966 га, один из крупнейших в Европе. На Нижнем его ярусе все как в обычных парках — аллеи, клумбы, фонтаны. Средний представляет собой ботанический сад с редкими растениями и огромным розарием, непрестанно цветущим с мая по октябрь. А верхний Горный парк постепенно превращается в совершенно дикие взгорья.

У входа в парк красуется готическая Нарзанная галерея, где под стеклянной пирамидой тихо булькает тот самый «изрядный кислый родник», с которого началась история Кавминвод,— его уважительно называют Нарзаном с большой буквы. Здесь же начинается знаменитый Курортный бульвар с приметным зданием Главных нарзанных ванн в индо-сарацинском стиле, с лепными карнизами и врубелевской мозаикой. Вообще же, одна из главных российских здравниц не имеет равных по количеству культурно-исторических достопримечательностей: буквально на каждом здании можно вешать таблички со списком фамилий известных людей, тут побывавших. Успел отметиться даже Пушкин — принято считать, что именно здесь ему в голову пришел замысел поэмы «Кавказский пленник». А сколько родилось на кисловодских бульварах и аллеях курортных романов — и не сосчитать, этот город лечит все виды сердечных недугов.

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Железные правила

Маленький и тихий Железноводск стоит чуть в стороне от других курортов, и даже в разгар сезона здесь обычно немноголюдно. Богатая железом местная вода, как будто чуть шершавая, особенно полезна при заболеваниях почек и диабете, ее весьма ценил Михаил Лермонтов — именно в этом городке он провел свой последний день. А самая красивая питьевая галерея с изящным металлическим павильоном в стиле модерн названа в честь Пушкина — он тоже успел побывать в Железноводске. Правда, бювет Пушкинской галереи больше не используется, но внутри проходят концерты, культурные мероприятия и ­мастер-классы.

Именно камерный Железноводск выбрал последний бухарский эмир Сеид Абдулахад-хан для своей резиденции — здание в неомавританском стиле остается одной из самых впечатляющих достопримечательностей города. Дворец с башенками и аркадой на чугунных колоннах украшен искусной резьбой, созданной лучшими мастерами Бухары и Хорезма. В советское время в нем размещался вип-корпус Санатория имени Тельмана, куда селили самых важных гостей, а сейчас дворец на реставрации, после которой здесь планируют открыть отель.

В городке, который долгое время выглядел несколько заброшенным, сегодня многое восстанавливают и приводят в порядок. В том числе большой курортный парк на склонах Бештау, Развалки и горы Железной, рукотворное Курортное озеро и ведущую от озерной набережной к Смирновскому источнику Каскадную лестницу. После обновления 2019 года она превратилась в одну из самых протяженных в России: 860 метров, 574 ступени и 110 метров перепада высот. Регулярные прогулки по ней обещают железное здоровье.

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В грязь лицом

Уникальные щелочные источники Ессентуков были открыты позже прочих, но из всех местных вод стали самыми знаменитыми — целебные эликсиры, поставляемые скважинами №4 и №17, невероятно эффективны для борьбы с нарушениями пищеварения. Пробовать их действие на себе интереснее всего в циклопических размеров питьевой галерее «Пятитысячник» на территории санатория «Виктория» — крупнейшей в Европе и способной одновременно принять до 5 тыс. посетителей.

Впечатляет размерами и ессентукская Грязе­лечебница имени Семашко. Колоссальное здание стилизовано под античный храм и украшено колоннадой, портиком и барельефами, а подъездную аллею и парадную лестницу охраняют каменные львы. Санаторий действует с 1915 года, это одна из старейших бальнеологических клиник России. С момента открытия и до сегодняшнего дня здесь используют сульфидные иловые грязи соленого озера Тамбукан, которые снимают боль и воспаления, улучшают состояние кожи и суставов, расслабляют мышцы и укрепляют иммунитет, а если ударить в такую грязь лицом в самом буквальном смысле, оказывают изрядный омолаживающий эффект.

Курортный парк в Ессентуках (его еще называют Лечебным), напротив, самый компактный. Но и он полон интересных достопримечательностей. Среди них исторические бюветы — старинный в мавританском стиле и советский с мозаиками, воспевающими дружбу народов, действующие с 1898 года Николаевские ванны и стилизованный под фахверк павильон «Механотерапия» со старинными тренажерами шведского доктора-физиотерапевта Густава Цандера. Это те самые диковинные машины, на которых качались и прыгали герои фильма «Любовь и голуби». Сделанные больше 100 лет назад, в свое время эти тренажеры были настоящим инновационным прорывом в вопросах реабилитации опорно-двигательного аппарата, и Цандеровский институт массажа, ортопедии и лечебной гимнастики в Ессентуках пользовался большим успехом. Сегодня все винтажные механизмы в рабочем состоянии — желающие могут на них позаниматься.

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На подъеме

Водные процедуры обеспечивают лишь часть оздоровительного эффекта от пребывания в Кавминводах, за вторую половину формулы здоровья отвечают горы. Особенность здешнего рельефа — 17 гор-лакколитов, представляющих собой древние пузыри вздувшейся и застывшей магмы, которые так и не превратились в вулканы. Эти одиноко стоящие причудливые лавовые горки высотой от 400 до 1,4 тыс. метров не только создают живописные пейзажи, но и служат идеальной базой для терренкуров.

Так называют специальные дорожки для прогулок с точно просчитанной врачами нагрузкой. Степень уклона, расстояние и заданный темп обеспечивают нужную дозу физической активности для пациентов с сердечными, дыхательными и двигательными проблемами. Ходьба по терренкурам поднимает тонус и улучшает кровообращение, и доктора уверяют, что водолечение по-настоящему эффективно только в сочетании с такими прогулками.

Терренкуры имеются во всех курортных парках региона — они разные по протяженности и уровню сложности, но в равной степени фотогеничны, и гулять по ним не просто полезно, а и очень приятно, так что даже самые ленивые курортники порой увлекаются и переходят на настоящий хайкинг. Благо есть где разгуляться: пешие маршруты и интересные достопримечательности имеются на всех здешних лакколитах. Кроме того, горки отлично подходят для джип-туров, конных прогулок, выездов на квадроциклах, для маунтинбайкинга и скалолазания, а Юца считается одним из главных в России спотов для парапланеристов. Если же добавить ко всему этому возможности соседних Карачаево-Черкесии и ­Кабардино-Балкарии с их горнолыжными курортами, экстрим-парками, заповедниками и старинными аулами, выйдет большое впечатляющее приключение. Которое непременно захочется повторить: кавказские воды имеют только один серьезный побочный эффект — вызывают стойкое привыкание.

Ольга Яковина