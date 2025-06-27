Километры впечатлений

Железнодорожные туристические маршруты сегодня охватывают все самые популярные достопримечательности на территории Нижегородской области: поезда курсируют в Арзамас, Семенов и Моховые Горы, а мультимодальные туры, совмещенные с автобусным сообщением, доступны в Большое Болдино и в настоящую деревню Простоквашино. Такие поездки особенно хороши для коротких семейных путешествий, приятных и полезных: в дороге детей развлекают аниматоры, а в каждом городе предусмотрена насыщенная экскурсионная программа с посещением музеев.



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Благодаря усилиям команды Горьковской железной дороги (филиал ОАО «Российские железные дороги»), развивающей маршруты выходного дня по территории Нижегородской области, понятие «туристский поезд» стало синонимом увлекательного путешествия с особой атмосферой: это простой и удобный способ посетить отдаленные от областного центра города, составляющие культурный код региона, и при этом не отказывать себе в комфорте. Такие туры — комплексная услуга, включающая не только трансфер, но и познавательные экскурсии как в пути, так и по прибытии, питание, анимационные программы для детей и многое другое.

Первые яркие впечатления и фотографии — уже на перроне. Во главе многих туристических составов — локомотивы с паровой тягой: мощные, красивые, легендарные. Когда-то паровозы П-36 и Л-3095 украшали открытую площадку музея «Паровозы России» в Нижнем Новгороде, а потом их бережно отреставрировали и вернули в строй. Теперь они снова радуют пассажиров.

Пока за ретростилистику отвечают только паровозы — остальные вагоны в составах абсолютно современные: с установками кондиционирования воздуха, сенсорными системами автоматических сдвижных дверей, биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств. Но в перспективе есть вероятность, что в Нижнем появятся составы, стилизованные под старину полностью, вроде тех, какими сейчас укомплектован популярный «Рускеаль­ский экспресс», курсирующий из Сортавалы в горный парк Рус­кеала в Карелии.

В обновленный Арзамас

Маршрут: Нижний Новгород — Арзамас

Протяженность: ~ 120 км

Время в пути: ~ 2,5 часа

Железнодорожный тур в Арзамас — самый популярный маршрут у туристов и летом, и зимой: только в первом квартале ретропоезд перевез почти 6 тыс. путешественников. Состав на паровой тяге сообщением Нижний Новгород — Арзамас курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода состав № 6901/6902 отправляется в 10:46 и прибывает в Арзамас в 13:01. В обратном направлении поезд отправляется в 17:30 и прибывает в Нижний Новгород в 19:50.

Времени достаточно и для того, чтобы погулять по отреставрированному центру Арзамаса, и чтобы посетить все основные достопримечательности: дом-музей А.М. Горького (он жил здесь с семьей в ссылке), историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

6+

По следам писателей

Маршрут: Нижний Новгород — Арзамас

Протяженность: ~ 120 км

Время в пути: ~ 2,5 часа

Специально для школьников и их родителей в Арзамас курсирует тематический ретропоезд «По следам писателей».

Это пример поездки, которая может быть увлекательной, но при этом полезной для подростков — то, что нужно в каникулы. В Арзамасе туристы посещают дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара. Последний провел в Арзамасе детство и юность — семья переехала сюда из Курской губернии. «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество „родительской вишни“, яблок-скороспелок, терновника и красных пионов. Сады, примыкая один к другому, образовывали сплошные зеленые массивы, неугомонно звеневшие пересвистами синиц, щеглов, снегирей и малиновок», — тепло вспоминал писатель в повести «Школа». В Арзамасе чтят память о писателе: его именем названы: педагогический институт, детская библиотека, школа, клубы, театр юного зрителя, парк культуры и отдыха, улица.

Кроме экскурсий в музеях, для туристов устраивают квест по пешеходным улицам, иммерсивную программу с театральными зарисовками и чаепитие с традиционными арзамасскими пирогами.

6+

В гости к Пушкину

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Маршрут: Нижний Новгород — Ужовка — Большое Болдино

Протяженность: ~ 270 км

Время в пути: ~ 3,5 часа

Путешествие в Большое Болдино — совместный проект Горьковской железной дороги и правительства Нижегородской области. Маршрут разработали в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в прошлом году, и он уже может конкурировать по популярности с арзамасским: всего за полгода состав перевез 5,5 тыс. путешественников.

Посмотреть пушкинские места едут со всей страны, и это не удивительно: большеболдинский музей-заповедник является памятником культуры федерального значения — здесь поэт написал «Медного всадника», «Пиковую даму», последние главы «Евгения Онегина». Из всех имений, которыми владели родственники писателя, усадьба в Большом Болдине не была разрушена во время революций и войн.

Туры мультимодальные: сначала туристы едут на пригородном поезде до станции Ужовка, а там пересаживаются на автобус до Большого Болдина. Поезд отправляется с железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода по субботам и воскресеньям в 07:35 и прибывает на станцию Ужовка в 11:00. Обратно состав отправляется из Ужовки в 19:08, прибывает в Нижний Новгород в 22:33. Билеты на поезд можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам». Проезд на автобусе оплачивается на месте.

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В настоящее Простоквашино

Маршрут: Нижний Новгород — Урень — Простоквашино

Протяженность: ~ 200 км

Время в пути: ~ 3,5 часа

На севере Нижегородской области, в Тонкинском районе есть деревня с настоящим названием Простоквашино — совсем как в любимом мультфильме, и туда проложен еще один популярный у туристов мультимодальный маршрут. На поезде туристы добираются до станции Урень, а оттуда на комфортабельных автобусах до самой деревни. Пассажиров развлекают и в пути, и по прибытии. В деревне для туристов организуют квест «Поиск клада в Простоквашино», фотоохоту на «Тропе бобра», мастер-класс по изготовлению простоквашинских сувениров, игровая программа «В гостях у Печкина». На память о путешествии можно отправить открытки с простоквашинским штемпелем — самим себе или близким.

Как и во время других железнодорожных туров, поездка в Простоквашино не только увлекательная, но и познавательная: во время экскурсий туристов знакомят с бытом настоящей русской деревни. А еще всех туристов угощают сытным обедом: гречневой кашей с тушенкой и чаем с «неправильным» бутербродом.

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На фабрику мороженого

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Маршрут: Нижний Новгород — Моховые Горы — Неклюдово

Протяженность: ~ 30 км

Время в пути: ~ 1 час

Любимый летний маршрут семей с детьми — на известную нижегородскую фабрику мороженого в Борском округе. Это тематический мультимодальный тур. Пригородный ретропоезд «Морозный» отправляется до станции Моховые Горы, а оттуда на автобусах туристов перевозят в поселок Неклюдово, где расположено предприятие.

Поездка короткая, но очень насыщенная впечатлениями. В пути пассажирам рассказывают об истории места: на высоком песчаном берегу Моховых Гор когда-то располагались дачи нижегородской интеллигенции, здесь гостили Максим Горький и Федор Шаляпин, а сейчас здесь красивый парк с необычной смотровой площадкой.

На самой фабрике туристам раскрывают секреты приготовления мороженого, показывают, как получается эскимо, проводят дегустацию хрустящих вафельных рожков и многочисленных сортов холодного лакомства. Магазин при фабрике удивляет приятными ценами — никто не уезжает без покупок, даже летом.

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К семеновским мастерам

Маршрут: Нижний Новгород — Семенов

Протяженность: ~ 70 км

Время в пути: ~ 1 час

Еще один популярный летний маршрут по железной дороге— в старинный промысловый городок Семенов. В пути туристов учат играть на деревянных ложках, угощают ароматным чаем с крендельком и рассказывают об истории легендарной хохломской росписи, которой славен Семенов. В тур включена экскурсия на фабрику, где сохранили традиции уникального промысла: здесь путешественникам не только покажут, как создают удивительные изделия, но предложат «заменить» мастера в цеху и самостоятельно расписать матрешку на мастер-классе.

Погружение в историю города продолжается в особняке купца Шарыгина и в избе Семена-ложкаря, а затем туристов ждет специальная программа «Семеновский торжок» с хороводами, играми, ярмарочными состязаниями и угощениями.

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В музей паровозов

Маршрут: Нижний Новгород — Сортировочный

Протяженность: 9 км

Время в пути: ~ 10 минут

Пожалуй, самая доступная и короткая поездка выходного дня для тех, кому интересна история железной дороги. Тематический ретропоезд следует с Московского вокзала до станции Нижний Новгород-Сортировочный. В рамках тура у пассажиров есть уникальная возможность побывать в Царском павильоне на железнодорожном вокзале: он был построен в 1894 году и предназначался для встречи императора и других почетных гостей, а сейчас используется для официальных приемов. На станции Нижний Новгород-Сортировочный школьники посещают Музей истории и развития ГЖД, а также открытую площадку «Паровозы России», где можно увидеть легендарные локомотивы, о которых узнали на экскурсии.

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