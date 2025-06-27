Почитать и поиграть

Взрослеть, играть, наблюдать за букашками — «Стиль» выбрал книжные новинки для детей разных возрастов, чтобы интересно и с пользой провести лето.

Где водится подростикус?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран А. Вербиж, перевод А. Кравченко, Самокат, 2025. 0+

А. Вербиж, перевод А. Кравченко, Самокат, 2025. 0+



Алиса Вербиж называет себя франко-австрийским автором: она родилась в Австрии, а выросла в Париже. Вместе с сестрой иллюстратором Мирой они работают над книгами для детей и снимают документальные фильмы. Повесть входит в серию издательства «Короче», объединяющую книги об эмпатии и умении принимать жизнь во всем ее многообразии и со всеми повседневными неурядицами.

Восьмилетняя Леония получает в школе задание вести дневник наблюдений за животным. Но за неимением домашнего питомца девочка решает исследовать своего старшего брата Леонарда. Забавная история в формате рассказов дополняется дневниковыми записями девочки, ироничными иллюстрациями Миры Вербиж и живыми диалогами.

36 подсвечников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран А. Шмелев, Е. Шмелева, И. Левонтина, Б. Иомдин, Розовый жираф, 2025. 9+

А. Шмелев, Е. Шмелева, И. Левонтина, Б. Иомдин, Розовый жираф, 2025. 9+



Эта книга – сборник словесных игр и возможность интересно провести время в компании. Ее написали известные российские ученые-лингвисты, сотрудники Института русского языка РАН, популяризаторы науки. В издательстве обещают, что скучно не будет: «шляпа», «калоша», шарады и еще десятки игр, объединяющих семью и друзей и способствующих развитию чувства языка и логики, расширению кругозора — хороший вариант полезного досуга.

Аня из Зеленых Мезонинов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Л. Монтгомери, перевод М. Батищева, МИФ, 2025. 11+ Л. Монтгомери, перевод М. Батищева, МИФ, 2025. 11+ Следующая фотография 1 / 2 Л. Монтгомери, перевод М. Батищева, МИФ, 2025. 11+ Л. Монтгомери, перевод М. Батищева, МИФ, 2025. 11+

Классическое произведение канадской писательницы Люси Монтгомери «Аня из Зеленых Мезонинов» — из тех книг, что можно презентовать читателю любого возраста, тем более что новое издание оформлено как подарочное. Акварельные иллюстрации для книги создала современная художница Винсента, а полюбившийся читателям перевод Марины Батищевой остался неизменным.

В отзывах читатели отмечают, что Аня с фермы «Зеленые Мезонины» стала им подругой: с ней можно смеяться, искренне дружить и проживать важные моменты в жизни.

«Девочки взрослеют», «Мальчики взрослеют»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. Чеснова, МИФ, 2025. 10+

И. Чеснова, МИФ, 2025. 10+



Книги о взрослении актуальны во все времена. В детстве мы говорим детям: «Подрастешь — узнаешь», но когда ребенок достигает возраста, когда откладывать важные разговоры больше нельзя, бывает трудно подобрать правильные слова или ребенок стесняется слушать. Семейный психолог Ирина Чеснова знает, как бережно говорить с детьми о взрослении и подготовить их к переменам подросткового периода, а яркие иллюстрации Веры Пошивай сделают чтение не только интересным, но и развлекательным. Книга написана в формате «вопрос-ответ», в ней просто и понятно описаны процессы, которые происходят с организмом во время взросления, и даны полезные советы.

Про кабанов, бобров и выхухолей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Н. Панкова, Альбус корвус, 2025. 0+

Н. Панкова, Альбус корвус, 2025. 0+



Надежда Панкова — зоолог, кандидат биологических наук, живет и работает в Окском заповеднике в Рязанской области. Книга «Про кабанов, бобров и выхухолей» создана из рабочих заметок и зарисовок, которые она делала в процессе наблюдения за обитателями заповедного леса. Ценность этих коротких рассказов, объединенных сквозными сюжетами, не только художественная — описывая свою работу в заповеднике, автор приводит вполне научные факты из зоологии. Издание можно назвать и профориентационным — книга влюбляет в профессию зоолога.

Насекомые и пауки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран А. Бондарев, МИФ, 2025. 6+

А. Бондарев, МИФ, 2025. 6+



Чевостик — главный герой серии детских энциклопедий обо всем на свете. Вместе со своим дядей Кузей они путешествуют в миры разных наук и рассказывают юным любознательным читателям о том, как все устроено. В книге палеонтолога и археозоолога Алексея Бондарева «Насекомые и пауки» читателей ждет знакомство с двумя десятками жучков, паучков и букашек, яркие иллюстрации и интересные факты о маленьких существах и их пользе для планеты. Одной из своих миссий издатели видят борьбу с детскими страхами перед насекомыми.

Осколок Карафуто

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Е. Голованова, Поляндрия, 2025. 3+

Е. Голованова, Поляндрия, 2025. 3+



Это добрая, трогательная книга о памяти, времени, о поворотах судьбы и связи поколений. Девочка Мариша живет в наши дни на острове Сахалин и однажды находит осколок старой японской чашки, которую в 1945 году, вынужденно покидая остров, закопала в лесу семья девочки Аяко, надеясь когда-нибудь вернуться домой. Автор Елена Голованова в интервью «Ъ-Weekend» рассказала: «Как автору, мне нравится работать с реальным историческим материалом — дает о себе знать журналистский опыт, очевидно. Я из тех авторов и читателей, для которых лучшие приключения таит в себе прошлое». В 2023 году «Поляндрия» опубликовала ее книгу «Триста тысяч узелков» о старинном промысле ковроткачества, на которую автора вдохновила этнографическая экспедиция на Кавказ. В основе сюжета «Осколка Карафуто» также лежат реальные истории. Легкость языка, «просторные» страницы и богатство книги на иллюстрации, выполненные Ульяной Агбан в традиционных японских цветах, делают книгу доступной для самостоятельного детского прочтения.

Анастасия Титова