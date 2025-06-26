Центр адаптации участников СВО с зависимостями будет работать в Петербурге

В Санкт-Петербурге намерены запустить в работу центр психологической и социальной адаптации для алко- и наркозависимых участников спецоперации. Он будет бесплатным, заявил РИА Новости исполнительный директор фонда «Диакония», настоятель петербургского храма преподобной Марии Египетской священник Алексий Жигалов.

Центр планируют открыть до конца текущего года. Фонд получает здание в Петербурге, там сделают ремонт. Специалисты намерены помогать участникам СВО с психологическими травмами, полученными в ходе боевых действий. Господин Жигалов уверен, что, поскольку вернувшихся в сложном психологическом состоянии бойцов с зависимостями не мало, такая помощь будет востребована.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что новый Центр протезирования и реабилитации ЦИТО открылся на Петроградской стороне.

Татьяна Титаева