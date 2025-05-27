Новый Центр протезирования и реабилитации ЦИТО открылся на Петроградской стороне

Во вторник, 27 мая, в Петербурге официально начал работу новый Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации — филиал «Балтийский» АО «Центр инноваций в травматологии и ортопедии» (ЦИТО) в Санкт-Петербурге. Здание расположено в Пинском переулке на Петроградской стороне.

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В торжественной церемонии открытия нового Центра приняли участие статс-секретарь — замминистра обороны РФ, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, губернатор Петербурга Александр Беглов, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, пятиэтажное здание площадью более 1,5 тыс. кв. м располагает специальным реабилитационным оборудованием, с которым работают ведущие специалисты в области ортопедии и адаптивной физкультуры. Новый Центр будет предоставлять полный комплекс услуг по протезированию и реабилитации пациентов, в том числе ветеранов СВО, что позволит обеспечить их быстрое и эффективное восстановление, уточнили в городской администрации.

Прежде «Ъ-СПб» писал об открытии в Петербурге нового протезно-ортопедического центра ООО «Сколиолоджик.ру», помимо лечения и реабилитации пациентов, будет проводится сборка протезов. В планах компании также расширение существующего производства протезов в Приморском районе города и выход на рынок ОАЭ.

Андрей Цедрик