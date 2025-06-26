Магаданская область отчиталась о росте добычи золота с начала года на 20,1%

Добывающие компании в Магаданской области в январе—мае добыли 17,9 т золота, что на 20,1% больше объема добычи аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Также за отчетный период на Колыме добыто 104,8 т серебра, почти 2,7 тыс. т свинца, 2,7 тыс. т цинка и 119,8 т меди, — объем добычи данных металлов годом ранее не приводится.

В 2024 году в регионе добыто 54,1 т золота (рост на 12,7% к 2023 году). Губернатор Сергей Носов заявил, что оптимистичный прогноз по добыче золота в 2025 году составляет 55,5 т.

Эрнест Филипповский, Хабаровск