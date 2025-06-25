Reuters: 17 военнослужащих стали жертвами боевиков в Нигерии

Боевики атаковали военные базы на севере Нигерии. В результате погибли как минимум 17 военнослужащих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и местного чиновника.

По их информации, столкновения длились несколько часов. Нападения были совершены на военные базы в районах Кванар Дуце Марига и Бока в штате Нигер, а также на объект в соседнем штате Кадуна. Пресс-служба армии Нигерии подтвердила в соцсети Х информацию об атаках. Число жертв в заявлении не уточнялось. В результате ответных действий нигерийских военнослужащих погибли десятки боевиков, отмечается в пресс-релизе.

Вооруженные банды действуют на северо-западе страны, нападая на военнослужащих и похищая людей с целью получения выкупа, поясняет агентство.

19 июня газета Daily Trust сообщала, что боевики в Нигерии убили более двух десятков человек, включая 20 фермеров и одного сотрудника отряда общественного надзора.

Елизавета Шмакова