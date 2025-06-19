Daily Trust: боевики убили 20 фермеров на севере Нигерии

В Нигерии неизвестные убили более двух десятков человек, включая 20 фермеров и одного сотрудника отряда общественного надзора. Об этом пишет газета Daily Trust со ссылкой на источники.

Местный житель рассказал изданию, что убийства происходили несколько дней назад в Яргодже, Квакваре, Данмарке, Гидан-Даве, Бурдугау и Мармаре. Некоторые преступления были совершены недалеко от здания местного самоуправления штата Канкара, который считается одним из передовых.

Также сообщается, что боевики похитили неустановленное количество местных жителей и украли животных. Информацию подтвердил начальник полиции Абубакар Садик Алия. На места происшествий отправлены сотрудники экстренных служб, пострадавшие доставлены в больницы.

В последний раз массовые убийства мирного населения в Нигерии происходили в апреле. Тогда 56 человек погибли из-за возобновившихся столкновений между мусульманскими скотоводами и христианскими фермерами.

Екатерина Отрашкевич