Иностранцы могут до 1 октября платить за российский газ не только в Газпромбанке

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным покупателям оплачивать газ не только в Газпромбанке, но и в других российских банках до 1 октября. Предыдущее разрешение действует до 1 июля.

Указ вступает в силу сегодня.

Порядок платежей за российский газ со стороны иностранных покупателей обновлялся после введения санкций США против Газпромбанка в ноябре 2024 года. Ограничения заморозили американские активы банка, а также запретили его торговлю с США. До этого иностранцы могли лишь конвертировать валюту в других банках России, но затем все равно должны были переводить полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке.

В декабре прошлого года Владимир Путин изменил порядок расчетов за поставки российского газа в Евросоюз. Газпромбанк сохранил статус уполномоченного банка по расчетам за газ, однако импортерам позволили оплачивать поставки не только в рублях, но и в другой валюте.

Елизавета Шмакова