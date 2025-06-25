Shell отрицает переговоры о слиянии с BP

Британская нефтегазовая компания Shell заявила, что она не ведет переговоры о покупке своего конкурента BP, назвав информацию об этом «очередными рыночными слухами». Она сделала это заявление после того, как The Wall Street Journal сегодня написала о том, что компании ведут переговоры. Впервые о том, что Shell изучает возможность такой сделки, написало Bloomberg еще в начале мая.

Теперь же, по данным WSJ, компании ведут активные переговоры. Издание отметило, что, если бы такая сделка была заключена, она стала бы крупнейшей в нефтегазовой отрасли за несколько десятилетий, учитывая, что рыночная капитализация BP составляет около $80 млрд.

Однако Shell отрицает такие обсуждения: «Никаких переговоров не ведется. Как мы уже заявляли много раз ранее, мы сосредоточены на повышении экономической ценности Shell за счет продолжающейся концентрации на эффективности, дисциплине и упрощении структуры»,— заявили в компании. BP отказалась комментировать информацию о переговорах.

Яна Рождественская