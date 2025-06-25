Трамп назвал сарказмом свое обещание завершить конфликт на Украине за сутки

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его прежнее обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом. По словам господина Трампа, ситуация на Украине оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал.

«Конечно, это был сарказм»,— заявил Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. Он отметил, что урегулирование затянулось, поскольку конфликт сложнее, чем кто-либо мог представить. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что президент Трамп не намерен поддерживать ужесточение санкций против России, опасаясь потерять возможность переговоров с Москвой.

Президент США выразил надежду начать переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации. Он уверен, что российский президент заинтересован в прекращении конфликта.

Ранее в июне у президентов США и России состоялись телефонные разговоры, в ходе которых обсуждались вопросы украинского конфликта и обстановка на Ближнем Востоке.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».