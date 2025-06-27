Из свежей почты

Артем Сизов, 17 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 251 447 руб.

Артемка родился раньше срока, крохотный, слабый, первые дни был на искусственной вентиляции легких. В год ему диагностировали детский церебральный паралич. Мы использовали все возможности для реабилитации, сыну также сделали несколько операций на мышцах и суставах. Артем может сидеть с опорой, но не ходит и не стоит, речь понимает, но говорит плохо. С 14 лет его лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Сейчас сын продолжает расти, и необходим курс лечения для укрепления мышц ног и спины, совершенствования двигательных навыков. Но оплатить его я не в состоянии — после смерти мужа одна воспитываю двоих детей. Помогите! Татьяна Сизова, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Артему необходимо продолжить лечение для восполнения отсутствующих двигательных навыков, нормализации мышечного тонуса, развития речи и улучшения психоэмоционального состояния».

Ксюша Дружинина, 12 лет, врожденная расщелина губы и альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 163 220 руб.

Внимание! Цена лечения 385 220 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 22 тыс. руб.

Ксюша родилась с расщелиной верхней губы и альвеолярного отростка. В пять месяцев в Москве ей зашили губу и устранили деформацию носа, в восемь лет сделали костную пластику альвеолярного отростка. Потом Русфонд помог оплатить ортодонтическое лечение. Но у дочки сохраняется сужение челюсти, она до сих пор жует пищу только правой стороной. Предстоит еще один этап лечения, но оно дорогое, с оплатой нам не справиться. Наталья Дружинина, Ивановская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Ксюше необходимо продолжать ортодонтическое лечение с использованием несъемных дуговых аппаратов (брекет-системы) на обеих челюстях для выравнивания зубов и восстановления функции жевания».

Яна Семенова, восемь лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 196 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 34 тыс. руб.

У Яны несовершенный остеогенез — хрупкость костей. Дочку лечат в клинике GMS (Москва) на средства, собранные Русфондом. В результате курсов терапии вместе с физической реабилитацией и нескольких сложных операций Яна окрепла, научилась ходить с ходунками, стала активной и самостоятельной. Переломов нет уже два года, однако плотность костей пока не достигла нормы, и прерывать лечение нельзя. Но это очень дорого, такой суммы у нас нет. Дарья Семенова, Челябинская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Яна прошла у нас 16 курсов терапии, ей сделали несколько операций. Для сохранения результатов надо продолжать курсовое лечение бисфосфонатами и реабилитацию».

Арсений Кривошейцев, шесть лет, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 166 880 руб.

Внимание! Цена реабилитации 407 880 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 21 тыс. руб.

В два года у сына выявили потерю слуха, пограничную с глухотой, посоветовали кохлеарную имплантацию. После операций на обоих ушах Арсений благодаря поддержке Русфонда начал проходить слухоречевую реабилитацию в подмосковном центре «Тоша и Ко». Сын уже произносит простые фразы, понимает бытовую речь, задает вопросы. Реабилитацию надо продолжать, но оплатить ее мы не в силах. Прошу, помогите! Наталья Кривошейцева, Курская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Арсению необходимо продолжать интенсивную слухоречевую реабилитацию. Благодаря занятиям мальчик сможет общаться со сверстниками, подготовится к обучению в школе».

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