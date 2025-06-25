Минобрнауки: в вузах РФ работают 524 службы психологической помощи

В российских вузах действуют 524 службы психологической помощи, сообщил представитель департамента государственной молодежной политики Минобрнауки Максим Дмитриев.

По его словам, которые приводит ТАСС, ведомство ежегодно проводит мониторинг вузов по оказанию психологической помощи. Кроме того, у Минобрнауки есть планы добавить в критерии мониторинга показатель по зависимости студентов от азартных игр.

В декабре 2024 года первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая сообщала, что на федеральную и региональные линии психологической помощи студентам поступило более 16 тыс. обращений. По сравнению с 2023 годом число обращений выросло более чем в пять раз. Согласно представленным зампредом данным, за 2024 год также увеличилось количество горячих линий — до 70 против 60 линий в 2023-м. Госпожа Буцкая пояснила, что речь идет о горячих линиях, организованных при высших учебных заведениях.

Полина Мотызлевская