Есть донор у Юры Архипова!

20 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю десятилетнего Юры Архипова из Чувашии («Разрушение себя», Инна Кравченко). У мальчика редкое и тяжелое гематологическое заболевание — гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, при котором организм уничтожает собственные клетки крови. Спасти Юру может трансплантация здорового костного мозга. Подходящего донора нашли в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, но оплата его подготовки, забора костного мозга и доставки трансплантата семье мальчика не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (897 182 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юра Архипов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Юра Архипов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 20 июня 3427 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Чувашия», «Волга», «Югория», «Калуга», «Тюмень» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 34 компании исчерпывающе помогли 48 детям, собрано 25 736 903 руб.