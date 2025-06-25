В Москву впервые за пять лет прибыл поезд из Пхеньяна

Поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл в Москву на Ярославский вокзал впервые за пять лет после перерыва, начавшегося в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

По словам представителя железных дорог КНДР в России Рик Ван Су, пассажиров в вагоне, пришедшем из Пхеньяна, нет, приехали только проводники. Он рассказал, что экипажу понравилась такая длительная поездка. Вагон был отправлен в Россию 17 июня, в день возобновления железнодорожного сообщения двух стран. Позже он был включен в состав фирменного поезда «Россия».

Помимо железнодорожных перевозок Россия и КНДР в середине июня возобновили отправку посылок. В тот же день секретарь Совбеза Сергей Шойгу анонсировал скорое восстановление прямого авиасообщения между странами.

Подробнее — в материале «Там то же, что у нас».

Екатерина Отрашкевич