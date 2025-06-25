«Помощь в ежедневных сценариях кажется очевидным применением ИИ»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как встроенный в смартфоны искусственный интеллект способствует снижению использования традиционных мобильных приложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Более 400 млн устройств или примерно треть всех новых смартфонов с поддержкой генеративного ИИ будет поставлено по всему миру в этом году, подсчитали аналитики Counterpoint Research. Исследователи Gartner уверены, что к 2027 году использование мобильных приложений снизится на 25%. И ключевым фактором назвали рост популярности ассистентов на базе искусственного интеллекта. Точность прогноза оценить сможем через пару лет, а вот ключевая предпосылка уже кажется вполне обоснованной. Именно помощь в популярных ежедневных сценариях кажется очевидным применением ИИ любого рода. Работа с фото или видео, обмен сообщениями и файлами, быстрые заметки или перевод текста, банальные математические подсчеты и тому подобная рутина — все это уже можно выполнять с помощью умных встроенных помощников.

Одна из самых заметных и доступных платформ для российского пользователя — Galaxy AI от Samsung. Мне удалось протестировать ее на новинках вендора. При этом набор умных инструментов доступен не только на текущих флагманах, но и на аппаратах прошлых поколений, включая серии S22, S23, S24, а также складные смартфоны и планшеты. Тут важно обновить прошивку до версии One UI 6.1. Палитра функций может отличаться в зависимости от конкретной модели, но ключевые возможности, такие как редактирование, генерация контента или перевод, доступны на всех перечисленных ранее устройствах.

Кроме того, что в самом Galaxy AI заявлен целый спектр инструментов — мгновенный перевод телефонных звонков и текстов, интеллектуальная функция Magic Audio Eraser для профессионального удаления шумов и голосов прямо на смартфоне и прочее — также возможна работа с Gemini. Для этого, правда, потребуется провести особые ритуалы, с которыми лучше ознакомиться онлайн до активации устройства. Но как только персональный ИИ-помощник Google запустится, он готов забрать на себя огромную долю взаимодействий со смартфоном, для которых раньше требовались отдельные приложения. Надеюсь, конкуренцию Samsung в скором времени составят как можно больше вендоров, и не у всех будет Gemini в основе. В таком случае крепкая конкуренция сохранит пользователям более приятные условия. Потому что пока нам кажется, что мы пользуемся преимуществами ИИ, которые интегрированы прямо в смартфон, бесплатно. На самом же деле это кредит. И расплачиваться, скорее всего, придется через подписки.

Александр Леви