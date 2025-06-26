Реки Сибири ждут

Сибирские реки занимают первые строчки в списке самых загрязненных водных ресурсов России. По данным Росгидромета за 2024 год, реки Обь и Енисей входят в первую четверку антирейтинга. Для исправления ситуации необходимо, в частности, масштабное строительство ливневых канализаций и очистных сооружений, считают эксперты. Решить эти задачи призван новый федеральный проект «Вода России». Однако заложенных в нем средств явно недостаточно для оздоровления сибирских рек и водоемов. Региональные бюджеты пока не имеют возможность финансировать очищение рек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке Росгидромета, Енисей в половине створов оценивается как «загрязненная» река, а во второй половине — как «грязная»

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ По оценке Росгидромета, Енисей в половине створов оценивается как «загрязненная» река, а во второй половине — как «грязная»

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Федеральный проект «Вода России», который реализуется в рамках более масштабной программы — нацпроекта «Экологическое благополучие», фактически стал преемником двух ранее завершенных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов». Если первый был ориентирован на территорию европейской части России, то второй предусматривал оздоровление и сибирских природных объектов — озер Байкал и Телецкое. Так, по информации Минприроды РФ, для снижения негативного воздействия на Телецкое озеро в селах Артыбаш и Иогач Республики Алтай были сооружены четыре объекта водоснабжения и водоотведения. Цель федерального проекта «Вода России» — улучшение экологического состояния водных объектов с двукратным снижением к 2036 году объема сбрасываемых неочищенных сточных вод. По прогнозам разработчиков проекта, в результате оздоровления рек и водоемов уже к 2030 году жизнь 23,2 млн человек станет более комфортной.

Степень загрязнённости поверхностных вод оценивается специалистами в соответствии с классификатором, уровни (классы) которого определяются процентным содержанием в воде загрязнителей, в частности — ионов металлов и аммония, органических вещества, нефтепродуктов, нитритов и нитратов, хлоридов и сульфатов, а также фенолов. Большему значению показателя соответствует худшее качество воды: 1-й класс — условно чистая; 2-й класс — слабо загрязненная; 3-й класс — загрязненная; 4-й класс — грязная; 5-й класс — экстремально грязная.

Наибольшее число сибиряков, которые на себе почувствуют перемены в лучшую сторону, будет в Омской области (1,5 млн человек), Алтайском (526,4 тыс. чел.) и Красноярском (241,8 тыс. чел.) краях. Реализация проекта позволит улучшить экологическое состояние гидрографической сети общей протяженностью 41,8 км, в том числе, 18,3 км — в Красноярском крае, 8,9 км — в Кузбассе и 5 км — в Алтайском крае. Из общего финансирования проекта «Вода России» в объеме 206 млрд руб. на мероприятия в Сибири выделено 19,4 млрд руб. Больше всего бюджетных ассигнований получит Омская область — 14 млрд руб. На Иркутскую область предусмотрено 3,5 млрд руб., на Красноярский край — 0,72 млрд руб.

Практическая реализация мероприятий по оздоровлению российских водных объектов уже началась — так, 9 июня 2025 года Правительство утвердило правила субсидирования мероприятий по строительству и реконструкции водоочистных сооружений в рамках нового федерального проекта «Вода России». По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева, в конкурсном отборе на получение федеральной поддержки на строительство новых и реконструкцию действующих очистных сооружений могут участвовать все регионы. В качестве важного условия получения такой поддержки господин Патрушев назвал параллельное проведение в регионе мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений за счет региональных и внебюджетных средств.

Чистый Иртыш

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что ориентиром при выборе приоритетных мероприятий федерального проекта «Вода России» стало решение экологических задач в районах с наибольшей плотностью населения. Такой подход позволил существенно расширить гидрографическую сеть, включив в нее новые сибирские объекты — в частности, реку Иртыш в Омской области. Здесь предполагается возведение новых гидротехнических сооружений и модернизация существующих. Планируется также продолжение реконструкции и строительства очистных сооружений вблизи озера Байкал.

Река Иртыш общей протяжностью более 4,2 тыс. км в российских пределах протекает по Омской и Тюменской областям, но большая часть Иртыша — от истоков до среднего течения — находится в Китае и Казахстане. Это не позволяет в полной мере контролировать экологическую ситуацию в бассейне реки. По последним данным Роскомгидромета, река Иртыш в 22,3% створов (мест взятия проб) оценивалась как «грязная», в 72,3% створов — «загрязненная», в 5,4% створов — «слабо загрязненная». «В условиях, когда отсутствуют скоординированные меры по совместному использованию и охране вод Иртыша и его притоков, в бассейне наблюдается сложная экологическая ситуация, вызванная интенсивным загрязнением вод промышленными и коммунально-бытовыми стоками, несогласованным строительством различных гидротехнических сооружений с трансграничным воздействием»,— говорится в докладе Евразийского банка развития.

По информации замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Вадима Матвеева, в рамках проекта планируется расчистка русла Иртыша в Омске. «Разработка проектно-сметной документации по этому мероприятию запланирована на 2026-2027 годы, работы по расчистке — на 2028-2029 годы»,— сообщил господин Матвеев. По его словам, для снижения загрязнения водных объектов Омской области разрешения на сброс сточных вод министерство выдает только при наличии очистных сооружений, и сейчас действует 32 таких разрешения. От промышленных предприятий власти требуют перехода на оборотную систему водоснабжения.

14 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым расчистку участка реки Иртыш в границах парка «Зеленый остров» и восстановление Крутинских озер, в том числе реки Оша. Руководители осмотрели строительство водоподъемного Красногорского гидроузла на Иртыше. Его постройка, по словам губернатора, позволит улучшить водоснабжение Омска и близлежащих районов области.

Озеро особого отношения

Байкалу — самому большому в Евразии пресному озеру — всегда уделялось особое внимание в федеральных и региональных экологических программах. До 2025 года основные природоохранные и водоочистные мероприятия финансировались в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». В частности, была проведена расчистка акватории озера и его притока реки Солзан от почти 3 тыс. куб. м древесного хлама. С начала этого года прибайкальские регионы могут рассчитывать на субсидии в рамках проекта «Вода России». Для Иркутской области объем финансового обеспечения предусмотрен в размере более 3,5 млрд руб., для Республики Бурятия — более 6,6 млрд руб.

Эти средства предназначены на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию сооружений для очистки сточных вод, поступающих в Байкал и другие водоемы Байкальской природной территории. В 2025 году, по информации министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, за счет субвенций из федерального бюджета запланировано проведение работ по регулированию русел рек в Слюдянском районе и Иркутске. На эти цели направят почти 50 млн руб.

Председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании 24 марта, касаясь темы строительства очистных сооружений вблизи Байкала, отметил, что работы будут вестись под круглосуточным видеонаблюдением, транслируемым в интернет. «Это будет способствовать усилению эффективности использования предоставляемых субсидий»,— считает премьер. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что при создании современной безопасной инфраструктуры на Байкале важно строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро.

Роскомгидромет по результатам исследований содержания стойких органических загрязнителей в поверхностной и глубинной воде Байкала в 2021-2023 годах зафиксировал повышение вариабельности и появление аномально высоких уровней содержания загрязнителей поверхностных вод в районах Листвянки и Северобайкальска.

Енисейские берега

По данным последнего отчета Росгидромета, в половине створов Енисей оценивается как «загрязненная» река, а во второй половине — как «грязная». Федеральная служба по гидрометеорологии отмечает, что в 2023 году качество воды ухудшилось практически на всем протяжении течения от «слабо загрязненной» до «загрязненной» (в районе Саяногорска), от «загрязненной» до «грязной» (ниже Кызыла, выше и ниже Красноярска).

В марте этого года суд удовлетворил требования прокуратуры Кызыла об устранении допущенных нарушений путем реконструкции и строительства очистных сооружений. Надзорное ведомство установило, что на левобережных очистных сооружениях городской канализации осуществляется сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В Красноярском крае, по территории которого преимущественно протекает Енисей, действует госпрограмма «Развитие лесного хозяйства, воспроизводство и использование природных ресурсов», включающая и мероприятия по охране водных объектов (расчистка русел рек, установление границ водоохранных зон). В рамках этой программы в 2025-2027 годах планируются расчистка и руслорегулирование реки Кан (приток Енисея) в Канске, а также реки обского бассейна Кадат в Шарыпове. И, конечно же, запланировано продолжение ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (актив «Норникеля») с утечкой дизельного топлива из просевшего резервуара 29 мая 2020 года. На расчистку русла реки Амбарная, пострадавшей от загрязнения, выделено более 118 млн руб. Работы должны завершиться к 2028 году. Продолжится очистка береговых линий красноярских водоемов от мусора — в этих мероприятиях участвует и жители прибрежных населенных пунктов.

По информации минприроды Красноярского края, в рамках нацпроекта «Экология» с 2019-го по 2024 год от мусора было очищено более 7 тыс. км береговой линии водоемов региона, по планам федерального проекта «Вода России» в 2025 году будет очищено еще 800 км.

Обские проблемы

В бассейне реки Обь до впадения в нее Иртыша находятся территории пяти субъектов Сибирского федерального округа — Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. По данным отчета Росгидромета, опубликованном в 2024 году, вода в реке Обь в 73% створов оценивалась как «грязная», в 24% — «загрязненная», в 3% — «слабо загрязненная». При этом «загрязненная» вода присутствовала в верхнем и частично среднем течении (на территории Алтайского края, Томской и Новосибирской областей), а ниже по течению преобладала «грязная» вода.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания Новосибирской области Денис Субботин высказывал мнение, что загрязнения попадают в водоем вместе с неочищенными ливневыми стоками, с песком и солью, а также с разного рода химикатами, которые губят реку по всему течению Оби — в Бийске, Барнауле, Новосибирске и так далее. По словам депутата, необходимо строительство очистных сооружений ливневой канализации — однако ни у муниципалитетов, ну и правительств Алтайского края и Новосибирской области денег на это нет. «Наиболее значимым фактором загрязнения поверхностных вод Томской области является сброс недостаточно очищенных сточных вод предприятиями региона»,— констатирует и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Виктор Тищенко.

Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев, говоря о загрязнении главной реки региона — Томи (притока Оби), так же указывает на некачественную очистку сточных вод на предприятиях горнодобывающей, топливно-энергетической, металлургической, коксохимической, химической, деревообрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства. «Причинами несоблюдения обязательных требований водоохранного законодательства часто является неэффективность очистки сбрасываемых в водные объекты сточных вод, либо отсутствие такой очистки»,— резюмирует и.о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Михаил Маркин.

В качестве решения проблемы Денис Субботин предлагал создать межрегиональную программу «Большая Обь». Правительство Новосибирской области направило в Москву перечень водоохранных мероприятий для решения вопроса о возможности их включения в федеральный проект — стоимость этих мероприятий превышала 22 млрд руб. Однако в федеральном проекте «Вода России» для Новосибирской области выделяется лишь 57,5 млн руб. В такой ситуации регион предполагает разработку и запуск собственной программы оздоровления Оби, которая будет синхронизирована с федеральным проектом — об этом сообщала член Общественного совета при Минприроды Новосибирской области Ольга Чернавина. По данным министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, по федеральному проекту предусмотрена расчистка водных объектов. Пока Михаил Маркин констатирует, в большинстве случаев хозяйствующие субъекты не могут обеспечить финансирование проектирования, строительства либо модернизации очистных сооружений. По его информации, региональные программы, направленные на устранение этой проблемы, также пока не приняты.

В ситуации значительного загрязнения сибирских рек и явно ограниченных ассигнований на улучшение их состояния эксперты считают обязательным неукоснительное выполнение требований, предъявляемых к водоохранным зонам — как крупных рек, так и их притоков: ликвидация действующих и предотвращение появления новых свалок промышленных и бытовых отходов, недопущение любого вида строительства. При этом регионам бассейна Оби даже в отсутствие масштабной федеральной поддержки необходимо изыскивать средства на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, а также обеспечивать неизбежность наказания за превышение допустимых норм сброса загрязняющих веществ.

Игорь Степанов