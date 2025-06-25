В Геленджике выявили незаконный контактный зоопарк в парке аттракционов

Жительница Новороссийска организовала в парке аттракционов на набережной в Геленджике незаконный контактный зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Геленджику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД России по Геленджику Фото: пресс-служба МВД России по Геленджику

27-летняя женщина организовала контактный зоопарк с кроликами, птицами, енотами, козами и другими животными.

Документы на питомцев, в том числе ветпаспорта и необходимые справки, у нее имелись. Однако владелица зоопарка организовала деятельность без государственной регистрации и лицензии. Ее действия попадают под ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении направлено в суд.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике турпоток вырос на 7,4% в 2025 году. По итогам года на курорте ожидают более 4,7 млн туристов.