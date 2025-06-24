В Геленджике турпоток вырос на 7,4% в 2025 году

С начала 2025 года Геленджик принял более 955 тыс. туристов, это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Номерной фонд Геленджика на июнь забронирован на 79%, на июль — на 73%, на август — на 71%, а на сентябрь — почти на 68%.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что по итогам 2025 года в Геленджике ожидают более 4,7 млн туристов. На территории курорта летом работают 74 пляжа.