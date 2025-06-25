В Госдуму внесли проект о расширении перечня оснований для лишения гражданства

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно сообщению господина Володина, добавить в перечень предлагается совершение преступлений по нескольким статьям УК. В их числе:

совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК);

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК);

сотрудничество с иностранным государством или иностранной организацией против безопасности России (ст. 275.1 УК);

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК);

пропаганда нацистской символики (ст. 282.4 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК);

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 4–5 ст. 274.1 УК).

Принятие инициативы, по утверждению председателя Госдумы, «обеспечит системный и целостный механизм» прекращения гражданства и «защитит национальную безопасность».

Полина Мотызлевская