Россия хочет снизить минимальное число человек в безвизовых обменах

Минэкономики обсуждает со странами-партнерами сокращение до трех числа человек, требуемого для организации группового безвизового обмена. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников.

Сейчас для безвизового группового обмена минимально нужна группа из пяти человек. Обмены согласованы Россией с Китаем и Ираном, в будущем аналогичное соглашение может быть заключено с Вьетнамом и Индией.

«По ряду позиций минимальная группа — пять человек, сейчас обсуждаем возможность снижения до трех человек,— сказал господин Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий (цитата по ТАСС).— По факту это аналог безвиза».

Продолжается и процесс формальной отмены виз. Министр сообщил, что переговоры на эту тему ведутся с Иорданией, Мьянмой и Бахрейном. Другая инициатива министерства, упомянутая господином Решетниковым,— это многократные электронные визы для иностранных туристов. В списке стран, в которых можно оформить такую визу для посещения РФ, уже 64 государства. «Рассматриваем возможность введения ее многократного использования, а также увеличение числа дней, которые она работает»,— подчеркнул глава Минэкономразвития.

Электронная виза оформляется онлайн и не требует от иностранных граждан посещения консульства. Сейчас иностранцы могут получить только однократную электронную визу в Россию на срок пребывания в стране не более месяца.

Степан Мельчаков