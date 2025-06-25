Диплом в большом кармане

Стоимость обучения на коммерческой основе в ведущих вузах Краснодарского края в 2025-2026 годах вновь выросла. Повышение составило от 4,5% до 75% по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены выросли на популярных направлениях — медицина, юриспруденция и IT. Представители университетов объясняют подорожание платных образовательных услуг значительными затратами на материально-техническое обеспечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

КубГМУ

Самый высокий ценник у Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) — 465 тыс. руб. в год по направлению «Стоматология». За год ценник вырос сразу в полтора раза — с 310 тыс. руб. Остается дорогим обучение по специальности «Педиатрия» — 322 тыс. руб. в год (рост на 49,7%, в 2024 году — 215 тыс. руб.). Стоимость обучения на медико-профилактическом факультете с этого года выросла со 172 тыс. руб. до 206 тыс. руб. (+19,7%). Цена одного курса на фармацевтическом факультете увеличилась со 166 тыс. руб. до 200 тыс. руб. (+20%). «Лечебное дело» подорожало с 200 тыс. руб. до 350 тыс. руб. (+75%).

Как объяснили в вузе, значительное повышение стоимости по специальности «Стоматология» связано с высоким спросом на стоматологическое образование, значительными затратами на материально-техническое обеспечение, специальное оборудование и материалы для обучения.

«Остальные специальности имеют более умеренное ценообразование. В первую очередь изменение стоимости обучения на платных специальностях связано с тем, что подготовка врачей требует значительных финансовых затрат, включая расходы на современное медицинское оборудование (УЗИ-аппараты, рентгеновские установки). Также в университете студенты проходят отработку практических навыков в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре, который оснащен передовыми технологиями и инновационным оборудованием», — отмечают в вузе.

Количество бюджетных мест в КубГМУ с 2022 по 2025 годы увеличилось на 17%. Всего по контрольным цифрам приема (КЦП) – 606.

КубГТУ

Проректор по учебной работе Кубанского государственного технического университета (КубГТУ) Евгений Дьяконов рассказал «Ъ-Кубань», что в 2025 году вуз планирует зачислить на первый курс 5,6 тыс. абитуриентов, что больше по сравнению с прошлым годом на 10%. Всего в 2025 году государство выделило КубГТУ более 1,7 тыс. бюджетных мест, из них по программам высшего образования порядка 1,6 тыс. мест, по программам среднего профессионального образования — 105 мест.

В Инженерно-технологическом колледже (ИТК) КубГТУ готовят специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов, переработке нефти и газа, экономике и бухучету, банковскому делу и другим специальностям.

«Мы постарались оставить цены на обучение доступными для абитуриентов. В среднем цена выросла согласно официальной инфляции. В зависимости от направления и формы обучения стоимость примерно варьируется от 70 до 236 тыс. руб.», — сообщил господин Дьяконов.

На многих инженерных специальностях КубГТУ студенты в рамках лабораторных и практических работ затрачивают большое количество расходных материалов, цена которых тоже возросла, либо используется высокотехнологическое оборудование, которое требует обслуживания.

Самые дорогие направления обучения в 2025 году: автоматизация технологических процессов и производств (промышленная робототехника) — 297 тыс. руб.; специальные системы жизнеобеспечения — 235,3 тыс. руб.; землеустройство и кадастры — 225,5 тыс. руб.

КубГАУ

Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) — единственный вуз в Краснодаре, который попал в рейтинг лучших университетов агентства RAEX. КубГАУ занял 76-е место из 100. Здесь 17 факультетов, на которых обучаются около 18 тыс. студентов.

Самый дорогой факультет КубГАУ — юрфак, где цены за год обучения превышают 200 тыс. руб.: гражданско-правовая юриспруденция — 217,5 тыс. руб.; уголовно-правовая юриспруденция — 217,5 тыс. руб.; аграрно-правовая юриспруденция — 217,5 тыс. руб.

КубГУ

В 2025 году Кубанский государственный университет (КубГУ) готов принять на первый курс на все уровни и формы обучения высшего и среднего профессионального образования более 11 тыс. выпускников школ.

Проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию КубГУ Семен Кустов отметил, что в КубГУ традиционно самое большое количество бюджетных мест для поступления на первый курс — более 3 тыс. для поступления на программы высшего образования и аспирантуры, а также 200 мест — на программы СПО. В 2024 году по бюджету было также более 3,2 тыс. мест, в 2023 — около 3,1 тыс.

Что касается мест с оплатой обучения, их количество также выросло: в 2024 было более 6,1 тыс. мест, в 2025 планируется зачислить 7,8 тыс. абитуриентов.

В 2025 году Кубанский государственный университет увеличил стоимость обучения для поступающих на первый курс по всем образовательным программам. В сравнении со стоимостью обучения на первом курсе в 2024 учебном году по программам высшего образования на очной форме обучения увеличение составило от 7 до 35%, а по программам среднего профессионального образования — от 5 до 10%.

Среди направлений с наибольшим ростом стоимости обучения в вузе выделили: юридические направления подготовки — 27-35%, математические и IT- специальности — 20-29 %, лингвистические направления подготовки и международные отношения — 25%, биологические направления подготовки — 25%, экономические науки — 12-23%.

Самые дорогие направления обучения в КубГУ: искусство костюма и текстиля — 300 тыс. руб.; дизайн — 300 тыс. руб., архитектура — 240 тыс. руб., на втором месте по стоимости обучения находится юрфак — 210 тыс. руб. Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет) — 210 тыс. руб.; судебная и прокурорская деятельность (специалитет) — 210 тыс. руб.

Высокие цены и на факультете компьютерных технологий и прикладной математики: прикладная математика и информатика — 189 тыс. руб.; фундаментальная информатика и информационные технологии — 189 тыс. руб.; программная инженерия — 189 тыс. руб.

«Увеличение стоимости обучения в первую очередь связано с увеличением нормативных затрат на обучение и инфляцией. Дополнительными факторами, влияющими на изменение стоимости, являются традиционно высокий конкурс на данные направления подготовки, увеличение затрат на содержание инфраструктуры вуза и оплату труда преподавателей, а также необходимость модернизации образовательных программ», — рассказал господин Кустов.

Также при установлении стоимости обучения университет ориентируется на стоимость обучения в других ведущих вузах страны и на необходимость регулирования платного приема на специальности, не востребованные экономикой.

Сочинский госуниверситет

Исполняющая обязанности проректора Сочинского государственного университета Виктория Ердакова рассказала, что в новом учебном году вуз существенно пересмотрел распределение мест.

Общее количество платных мест для приема по программам высшего образования в 2025 году увеличилось на 13%, а по программам среднего профессионального образования — на 2%.

По программам среднего профессионального образования (СПО) количество бюджетных мест увеличено на 18%, а количество бюджетных мест по ряду программ высшего образования существенно не изменилось.

В новом учебном году вуз реализует дифференцированный подход к корректировке стоимости обучения. Стоимость обучения по программам высшего образования для набора 2025 года увеличена на 5,1%, а для обучающихся на втором и последующих курсах — на уровень инфляции, то есть на 4,5%.

Для абитуриентов, поступающих в 2025 году на программы СПО, стоимость обучения увеличена в среднем на 30%, на последующих курсах увеличение стоимости образовательных услуг составило также, как и на высшем образовании, — 4,5%.

«Начиная с 2025 года, размер платы за обучение не может быть ниже величины нормативных затрат, определенных на 2025 год, что установлено приказом Минобрнауки России № 492 от 11.05.2023. Согласно этому документу, образовательные организации обязаны привести стоимость обучения в соответствие с актуальными нормативными затратами на оказание образовательных услуг. Это послужило причиной пересмотра ценовой политики с учетом современных экономических реалий и реальных затрат на обеспечение качественного образовательного процесса», — отметила госпожа Ердакова.

Вячеслав Рыжков