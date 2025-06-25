Дума утвердила участие Нижнего Новгорода в проекте «Вам решать!» в 2026 году

Гордума Нижнего Новгорода на заседании 25 июня 2025 года утвердила участие муниципалитета в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2026 году. Бюджетные параметры останутся такими же, как и в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Из бюджета региона город получит до 180 млн руб., сам муниципалитет добавит 60,85 млн руб., при условии вклада граждан, предпринимателей и юрлиц от 1,01% и выше от стоимости инициативного проекта в общей сложности добавится еще не менее 2,5 млн руб. Таким образом общий бюджет проекта составит более 243 млн руб., что равно примерно 0,3% всех расходов годового бюджета Нижнего Новгорода.

Участники конкурсного отбора могут представить один или несколько проектов, предельный размер субсидии по каждому не может превышать 3 млн руб. Заявки после отбора выставляют на голосование, окончательное решение по ним принимает конкурсная комиссия.

Аналогичные проекты инициативного бюджетирования есть и в других регионах РФ. В Ростовской области он называется «Сделаем вместе», в Краснодарском крае так и называется «Инициативное бюджетирование», в Вологодской области — «Народный бюджет».

Ирина Швецова