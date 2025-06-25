В июне 2025 года в Нижегородской области зафиксировали два случая заболевания корью. После этого региональный Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия, а непривитым от кори ученикам и учителям ограничил посещение учебных заведений. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Кулова объяснила «Ъ-Приволжье», есть ли у нижегородцев основания для беспокойства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Кулова

Фото: предоставлено Екатериной Куловой Екатерина Кулова

Фото: предоставлено Екатериной Куловой

— Говорить об угрозе эпидемии кори в регионе нельзя, но люди должны быть насторожены. Это еще один звоночек для того, чтобы привиться, если ребенок или взрослый не привиты. Чем больше непривитых людей — тем ниже коллективный иммунитет, и, естественно, могут возникать такие случаи заболевания. Об эпидемии говорят, когда идет массовое заражение, и в ближайшие годы нам пока это не грозит. Но если дальше будет снижаться коллективный иммунитет, то все возможно. Все управляемые инфекции возвращаются именно из-за уменьшения прослойки вакцинированных людей.

Единственная эффективная мера профилактики — вакцинация. Она обязательна, так как корь достаточно заразное вирусное инфекционное заболевание, оно передается воздушно-капельным путем. В отличие от других инфекций вирус кори очень летуч, поэтому заражение может происходить даже на расстоянии. Двукратная вакцинация проводится ребенку в 12 месяцев и в шесть лет, затем ревакцинация после 35 лет. До шести-семи месяцев ребенок защищен материнскими антителами, если она была привита или переболела ранее, к году антитела исчезают.

Прививаться важно для того, чтобы оградить людей из группы риска, с невозможностью вакцинации: это люди с первичными и вторичными иммунодефицитами, онко- и аутоиммунными заболеваниями. Противовирусного лечения кори нет, можно лечить только симптомы болезни. Поэтому лучше привиться, чем переболеть. Тем более что самое грозное осложнение кори — коревой энцефалит — может привести к летальному исходу или серьезным неврологическим осложнениям. Вирус кори может вызывать временное вторичное иммунодефицитное состояние, которое увеличивает риск бактериальных осложнений: синусита, бронхита, пневмонии, отита, менингита, энтероколита, стоматита.

К симптомам кори относятся высокая температура, гнойный конъюнктивит, насморк с гнойными выделениями, продуктивный кашель и сыпь. Сыпь появляется четко по дням: сначала голова, затем верхняя часть туловища, затем нижняя часть и нижние конечности. В таком же порядке она бледнеет и исчезает, оставляя пигментацию. Также характерным симптомом являются пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой щек около коренных зубов.

Если есть подозрение на корь, нужно обязательно обратиться ко врачу. Период заразности корью составляет от 7 до 21 дня. После контакта с больным корью в течение 72 часов непривитому человеку показана экстренная вакцинация. На контактировавших с больными корью карантин обычно накладывается на 17-21 день. У переболевших людей иммунитет сохраняется на всю жизнь.

Записала Анастасия Титова