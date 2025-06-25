Военного пенсионера из Дзержинска судят за госизмену

В Нижегородской области военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении подполковника в отставке Геннадия Артеменко, этнического украинца, которого обвинили в незаконном обороте взрывных устройств, государственной измене и публичных призывах к терроризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По версии ФСБ, житель Дзержинска связался с движением украинцев и крымских татар «Атеш» (запрещено и признано террористической организацией в РФ). По заданию этой огранизации в 2023 году он расклеивал на столбах агитационные листовки, фотографировал отдел ФСБ и войсковую часть, а также хранил дома порох и взрывпакеты с детонаторами.

Арестованный осенью 2023 года Геннадий Артеменко вину не признал ни по одному из пунктов обвинения. Его защита уверена, что никаких объективных доказательств вины военного пенсионера нет.

По словам самого пенсионера, работавшего кладовщиком, в материалах его уголовного дела нет интернет-переписки с украинской организацией, которую признали террористической и запретили спустя год после его задержания. Защита обвиняемого полагает, что по имеющимся видеозаписям с камер уличного наблюдения невозможно кого-либо опознать и даже понять, клеили ли на улицах Дзержинска агитлистовки.

Андрей Репин