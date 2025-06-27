Звук, вкус и действо

Музыка, театр, мастер-классы и гастрономические дегустации — разноплановые фестивали, которые проходят на разных площадках, стали неотъемлемой частью жизни в формате «лето в городе». Впереди еще два месяца теплых вечеров и ярких событий.

«Столица закатов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Самый масштабный летний городской фестиваль традиционно объединяет несколько площадок. Это и концерты по выходным в «Ракушке», и вечерние выступления уличных музыкантов и диджеев в разных местах города (но всегда с лучшими видами на легендарные нижегородские закаты), и маркеты локальных брендов.

Провожать лето со «Столицей закатов» город будет в «Ракушке» на концерте группы «Звери». Команда выступит в Александровском саду с акустической программой — редкий шанс познакомиться с новым звучанием как хорошо знакомых хитов, так и свежих композиций с альбома «Фолк».

Где: сцена «Ракушка» в Александровском саду

Когда: 31 августа,19:30 — сбор гостей, 20:30 — начало концерта

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«Музыка над Волгой»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «Центр 800» Фото: АНО «Центр 800»

В конце 1950-х летнюю эстраду в Александровском саду проектировали именно для симфонических концертов: инициативу проявил известный музыкант и дирижер Нижегородской (а тогда — Горьковской) филармонии Израиль Гусман. В начале 1990-х сцена «Ракушка» сгорела, а восстановили ее только в 2021 году — к 800-летию Нижнего Новгорода. С тех пор общедоступные выступления симфонического оркестра филармонии по воскресеньям — новая городская традиция.

В июле нас ждет еще три бесплатных концерта. Программа 6 июля посвящена популярной танцевальной музыке зарубежных композиторов: Грига, Дворжака, Сен-Санса, де Фальи. В концерте примет участие известный солист, лауреат международных конкурсов Родион Замуруев. За дирижерским пультом — главный дирижер Ростовского симфонического оркестра Антон Шабуров.

13 июля состоится концерт «Русский хит-парад» объединивший композиции, написанные Римским-Корсаковым, Чайковским, Свиридовым, Хачатуряном и Дунаевским для театральной сцены и фильмов. Солируют лауреаты международных конкурсов Дарья Конасова и Даниил Антонов. Дирижер — Илья Норштейн из московского театра «Новая опера».

На заключительном концерте фестиваля 20 июля прозвучат шедевры русской музыкальной классики из оперы «Иван Сусанин» Глинки, балета «Щелкунчик» Чайковского. Солирует призер XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Леонид Железный.

Где: сцена «Ракушка» в Александровском саду

Когда: 6, 13, 20 июля в 19:00

Подробности: nn-afisha.ru. 0+

Summer Sound

В 2018 году творческое объединение Northern Sound, которое занимается подготовкой музыкальных мероприятий, представило мультижанровый фестиваль Summer Sound. Традиционно он проходит летом в формате серии open-air сольных концертов, а хедлайнерами становятся представители разных направлений современной российской музыки. В этом году фестиваль пройдет в седьмой раз в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и — впервые — в Нижнем Новгороде. На сцене «Ракушка» в Александровском саду выступят группы «Комната культуры», Cream Soda, «Заточка», Wildways, 25/17, «Три дня дождя», рэперы Дельфин, DK, Хаски, Saluki, певица Ева Власова и выходцы из Нижнего Новгорода Uma2rman. Кстати, в этом году группе исполнился 21 год.

Где: сцена «Ракушка», Александровский сад

Когда: 29 июля — 10 августа

Подробности: summersound.ru. 18+

«Гастрономическая Рождественская»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «Центр 800» Фото: АНО «Центр 800»

На время ежегодного гурманского фес­тиваля старинная купеческая улица Рождественская превращается в пешеходную — летние веранды и фудтраки занимают практически всю улицу. Сюда можно зайти, нагулявшись по набережной, или просто так, особенно если есть желание попробовать что-то необычное: многие заведения готовят к фестивалю специальные премьеры и дегустационные сеты, а местные фермеры привозят на фестиваль все самое свежее и вкусное.

Где: Рождественская ул.

Когда: каждая суббота лета

18+

«Горький fest»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Первый фестиваль нового российского кино «Горький fest» состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. За восемь лет показы фестиваля — кстати, бесплатные для зрителей — посетили больше 100 тыс. человек. Кино смотрят и в залах, и под открытым небом: на набережных, в парках, на стадионах. Но фестиваль важен не только как яркое общегородское событие — его ценят и в профессиональном сообществе. «Горький fest» позиционируется как «площадка для открытого диалога и поиска новых смыслов в российском кино». Каждый год — новая тема, которую организаторы стараются раскрыть в конкурсной программе и поддержать во внеконкурсной. В этом году, в год 100-летия с момента выхода на экраны легендарного фильма «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна, основной темой фестиваля выбран авангард в кино и в отечественном искусстве в целом.

Где: разные городские площадки

Когда: 10–16 июля

Подробности: gorkyfest.ru. 18+

«Пари фест»

Мультиформатный фестиваль «Пари фест» фактически объединяет несколько полноценных программ, рассчитанных на целый день: образовательную — шоу «Большая идея», спортивную и музыкальную. В рамках «Большой идеи» в течение дня состоятся лекции и панельные дискуссии о креативном образовании, мета-навыках человека будущего, фестивальной индустрии, а также вручат премии лидерам и визионерам креативного сообщества Нижнего Новгорода. В спортивной составляющей — шоу-матчи, мастер-классы и лекции о киберспорте, соревнования по брейк-дансу с участием сильнейших атлетов страны, паркур и контесты по скейтбордингу, а также авиа­шоу. На пяти музыкальных площадках на Стрелке выступят OG Buda, «Моя Мишель», «Где Фантом?», Минаева, Петар Мартич, Андрей Катиков и другие. Кроме того, в арт-пространстве «Цех» запланирована ночная рейв-программа.

Где: мыс Стрелки

Когда: 23 августа

Подробности: parifest.ru. 6+

Botanica

Еще один семейный фестиваль в Александровском саду. Организаторы придерживаются концепта slow festival: гостям предлагают «замедлиться, выдохнуть и наслаждаться моментом». Йога на свежем воздухе, уличные спектакли и концерты, мастер-классы на полянах под липами, экомаркет авторских украшений, керамики, текстиля и фермерских продуктов. Для фанатов фестиваля в этом году художница Катя Рыблова разработала мерч: леденцы, модные обвесы на сумку и другие штучки.

Где: Александровский сад

Когда: 18–19 июля

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«Специфик»

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Организатором фестиваля site-specific спектаклей выступает Центр театрального мастерства, известный экспериментальным подходом к постановкам. Врамках фестиваля спектакли устраивают в разных и порой самых неожиданных местах города: в трамвае, на набережной, на продуктовом рынке. «Локации здесь — не просто оформление, а смысловое решение постановок и полноправные участники деиствия. В места, обладающие локальным символизмом, авторы помещают материал, согласующиися с их историеи, значением для нижегородцев и другими особенностями», — комментируют в ЦТМ. В этом году фестиваль будет состоять из двух основных смысловых блоков: «Текст в городе» и «Эксперимент». В первом блоке два спектакля-хедлаинера представят «на крупногабаритных локациях, олицетворяющих значимые символы города» (их пока не раскрывают), а также четыре спектакля среднеи формы. В экспериментальном блоке будут показаны несколько постановок, в которых авторы продемонстрируют свои интерпретации отличительных черт Нижнего Новгорода.

Где: разные городские площадки

Когда: 1–3, 8–10 августа

Подробности: ctm-nn.ru. 12+

«Приволжская фиеста»

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Фестиваль воздухоплавания, по традиции приуроченный ко Дню города. В Нижнем собираются профессиональные команды из десятков регионов страны — больше 100 человек. Огромные красочные аэростаты поднимаются высоко над городом ранним утром и на закате. Особенно впечатляюще ночное свечение шаров, которое ежегодно устраивают в рамках фиесты.

Где: в небе над городом

Когда: 13–17 августа

Подробности: группа SharNN в Telegram. 0+