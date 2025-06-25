Лавров провел встречу с президентом Туркменистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. По словам министра, в ближайшее время планируется провести 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Есть целый ряд вопросов на повестке дня, которые требуют уже предметного внимания. В том числе целый ряд проектов в рамках создаваемого международного транспортного коридора "Север—Юг". Россия и Туркменистан будут играть важную роль в реализации этого действительно перспективного начинания, которое существенно укрепит позиции всего нашего региона с точки зрения логистики и развития Евразийского континента, обеспечения связи между северными и южными морями»,— сказал Сергей Лавров журналистам.

Позднее российский министр встретился с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и заявил, что Москва высоко ценит дружественные и доверительные отношения стран.

Лусине Баласян